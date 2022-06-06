الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إحباط القوات التابعة له لمحاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية مع إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر ”تويتر“، أن قوات من الجيش وبالتعاون مع شرطة إسرائيل أحبطت محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية، حيث رصدت القوات يوم أمس آثار أقدام بالقرب من قرية العوجا في الأغوار وتابعتها.

وقال أدرعي: ”القوات التابعة للجيش الإسرائيلي تمكنت من كشف ومصادرة حقيبة تحوي 10 مسدسات“.

قوات جيش الدفاع بتعاون مع شرطة إسرائيل تحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية حيث رصدت القوات يوم أمس آثار أقدام بالقرب من قرية العوجا في الأغوار وتابعتها حتى تمكنت من كشف ومصادرة حقيبة تحوي على 10 مسدسات. تم نقل الأسلحة لمواصلة تحقيق الشرطة pic.twitter.com/UR0r1qbyfN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 6, 2022

وأوضح أنه تم نقل الأسلحة التي تم الكشف عنها لمواصلة تحقيق الشرطة الإسرائيلية في الحادثة.

وفي 25 نيسان/أبريل الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباطه عملية تهريب للأسلحة من الأردن لإسرائيل، في حادثة هي الثانية خلال أقل من شهر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له عبر موقع ”تويتر“: ”مقاتلو الجيش بالتعاون مع قوة من الشرطة الإسرائيلية تمكنوا من إحباط تهريب 24 قطعة سلاح في منطقة غور الأردن“.

وأوضح البيان أنه ”تم رصد تحركات شخص وهو من سكان منطقة أريحا الفلسطينية، اقترب من السياج الحدودي، حيث تم نصب كمين له“.

وأضاف: ”هرع مقاتلو الجيش الإسرائيلي إلى منطقة الوادي القريبة من الحدود الأردنية مع إسرائيل وتمكنوا من القبض على المشتبه به وبحوزته 24 مسدساً“.

وقبل حوالي شهرين، كشف الجيش الإسرائيلي عن إحباط تهريب 19 مسدساً، وثلاث بنادق ”كلاشنيكوف“ وبندقيتين من نوع ”إم16“ وسلاح من نوع ”شوتجان“.

وخلال الأشهر الماضية، تكررت بشكل كبير حوادث تهريب السلاح من الأردن إلى إسرائيل، حيث أحبط الجيش الإسرائيلي عشرات المحاولات، وضبط الكثير من الأسلحة والأموال التي يحاول عدد من الأشخاص تهريبها إلى داخل إسرائيل.

وساد توتر في العلاقة مؤخراً بين الأردن وإسرائيل على خلفية الأحداث التي وقعت في مدينة القدس خلال الفترة الماضية. ويمتلك الأردن الوصاية على المسجد الأقصى، حيث أدانت الخارجية الأردنية التصعيد الإسرائيلي بالمسجد الأقصى، واستدعت السفير الإسرائيلي بسبب الأحداث هناك.

غير أن تقريراً نشرته وسائل إعلام عبرية أكد أنه على الرغم من التصريحات القاسية من المسؤولين في عمان، حول ملف القدس مؤخراً، لا يزال التعاون الاستخباراتي والأمني بين البلدين مستقراً.