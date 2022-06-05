قسد: سننسق مع دمشق لصد "الغزو التركي"

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، إن التحالف (الذي يقوده أكراد سوريون) المدعوم من الولايات المتحدة سينسق مع القوات الحكومية السورية لصد أي غزو تركي لشمال البلاد، مضيفًا أنه يجب على دمشق استخدام أنظمة الدفاع الجوي ضد الطائرات التركية.

وتعهدت أنقرة بشن هجوم جديد على مناطق من شمال سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وهي مجموعة مسلحة تقودها وحدات حماية الشعب الكردية.

وسلطت التهديدات الجديدة الضوء على شبكة العلاقات المعقدة في شمال سوريا، ففي حين تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية، فإن واشنطن تدعم القوات الكردية السورية التي تنسق أيضا مع الحكومة السورية وحليفتها روسيا.

وقال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، إن قواته ”منفتحة“ على العمل مع القوات الحكومية السورية للتصدي لتركيا، لكنه قال إنه ليس هناك حاجة لإرسال قوات إضافية.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف من مكان مجهول في شمال سوريا: ”الشغلة الأساسية للجيش السوري للدفاع عن الأراضي السورية هي استخدام الدفاعات الجوية ضد الطيران التركي“.

ويوم السبت، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إنها ”تتابع التصريحات العدوانية للنظام التركي بشأن إنشاء ما يسمى (المنطقة الآمنة شمال سوريا) والاعتداءات المتكررة والمستمرة على الأراضي السورية، التي أودت بحياة عدد من المواطنين الأبرياء“.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية قوله، إن ”التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا“.

وأوضح المصدر بأن هذه التصريحات ”تتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا، وتشكل تهديدا جديا للسلم والأمن في المنطقة، وتنسف كل التفاهمات السابقة برعاية دولية، والتي تمت على خطوط مناطق خفض التصعيد“.

وكان مجلس الأمن القومي التركي قد قال في وقت سابق، إن ”العمليات العسكرية التركية التي تُنفذ الآن وفي المستقبل على الحدود الجنوبية للبلاد، لا تستهدف سيادة الجيران، لكنها ضرورية لأمن تركيا“، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

جاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات وفي أعقاب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين، أن أنقرة ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لمكافحة ”التهديدات الإرهابية“ هناك.

وقال بيان مجلس الأمن القومي التركي، إن أنقرة وجهت دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم ما وصفه بـ“الإرهاب“ للتخلي عن موقفها، والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية.

وذكر البيان التركي أن أنقرة التزمت دائمًا بروح وقانون التحالفات الدولية، وتنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، إن أنقرة ستنشئ قريبا مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترا خارج حدودها الجنوبية لمكافحة ما وصفه ”بالتهديدات الإرهابية“، في إشارة على الأرجح إلى الجماعات المسلحة الكردية في شمال سوريا.

ونفذت أنقرة بالفعل ثلاث عمليات توغل في شمال سوريا منذ عام 2016، استهدفت بشكل أساسي وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.