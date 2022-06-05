مقتل طيارين أردنيين في تحطم طائرة بسبب عطل فني أثناء تدريب عسكري

قال الجيش الأردني، في بيان، اليوم الأحد، إن اثنين من الطيارين قتلا بعد سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي في منطقة خالية في الرمثا بمحافظة إربد قرب الحدود مع سوريا إثر خلل فني في أثناء جولة تدريبية.
مشاهد من موقع تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني في محافظة #إربد إثر خلل فني #إرم_نيوز #الأردن #الرمثا #Jordan pic.twitter.com/jAiH01soaD
— إرم نيوز (@EremNews) June 5, 2022
وأضاف الجيش الأردني نقلًا عن مصدر عسكري ”نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كلّ من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهما إلى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الأول الجامعي“.