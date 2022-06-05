مقتل طيارين أردنيين في تحطم طائرة بسبب عطل فني أثناء تدريب عسكري

قال الجيش الأردني، في بيان، اليوم الأحد، إن اثنين من الطيارين قتلا بعد سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي في منطقة خالية في الرمثا بمحافظة إربد قرب الحدود مع سوريا إثر خلل فني في أثناء جولة تدريبية.

وأضاف الجيش الأردني نقلًا عن مصدر عسكري ”نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كلّ من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهما إلى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الأول الجامعي“.