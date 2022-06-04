الخارجية السورية: المنطقة التركية الآمنة انتهاك سافر لأراضينا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بأنها ”تتابع التصريحات العدوانية للنظام التركي بشان إنشاء ما يسمى (المنطقة الآمنة شمال سوريا) والاعتداءات المتكررة والمستمرة على الأراضي السورية، التي أودت بحياة عدد من المواطنين الأبرياء“.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن ”التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا“.

وأوضح المصدر بأن هذه التصريحات ”تتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا وتشكل تهديدا جديا للسلم والأمن في المنطقة وتنسف كل التفاهمات السابقة برعاية دولية والتي تمت على خطوط مناطق خفض التصعيد“.

وكان مجلس الأمن القومي التركي قد قال في وقت سابق، إن ”العمليات العسكرية التركية التي تُنفذ الآن وفي المستقبل على الحدود الجنوبية للبلاد لا تستهدف سيادة الجيران، لكنها ضرورية لأمن تركيا“، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

جاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات وفي أعقاب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين، أن أنقرة ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لمكافحة ”التهديدات الإرهابية“ هناك.

وقال بيان مجلس الأمن القومي التركي إن أنقرة وجهت دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم ما وصفه بـ“الإرهاب“ للتخلي عن موقفها، والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية.

وذكر البيان التركي أن أنقرة التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وتنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، إن أنقرة ستنشئ قريبا مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترا خارج حدودها الجنوبية لمكافحة ما وصفه ”بالتهديدات الإرهابية“، في إشارة على الأرجح إلى الجماعات المسلحة الكردية في شمال سوريا، حسب رويترز.

ونفذت أنقرة بالفعل ثلاث عمليات توغل في شمال سوريا منذ عام 2016، استهدفت بشكل أساسي وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وتعتبر دمشق عمليات التوغل انتهاكا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد قال، إن أي هجوم جديد شمال سوريا سيقوض الاستقرار الإقليمي بدرجة أكبر، ويعرض الحملة على تنظيم ”داعش“ للخطر.

جاءت تصريحات الخارجية الأمريكية بعد إعلان الرئيس التركي بشأن العملية العسكرية القريبة.