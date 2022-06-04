بعد ضجة واسعة.. اعتقال 3 موظفين بتهمة تسريب أسئلة امتحانات بالعراق

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، اعتقال ثلاثة موظفين في وزارة التربية بتهمة تسريب أسئلة الامتحانات الوزارية.

وقال الجهاز في بيان: ”بعد سلسلة إجراءات تضمنت الكشف الموقعي ورفع البصمات والتحقيق مع الموظفين المعنيين باستلام وتوزيع الأسئلة لكشف الملابسات التي رافقت إجراء الامتحانات، توصلت التحقيقات إلى إدانة (3) موظفين في وزارة التربية، هم المسؤولون المباشرون عن تسريب الأسئلة فضلاً عن الاشتباه ب (2) آخرين مازال التحقيق جاريا معهما“.

وأضاف: ”تم القبض على عدد من المروجين على منصات التواصل الإجتماعي ممن ساهموا بنشر وبيع تلك الأسئلة“.

ويأتي ذلك بعد ضجة واسعة عاشها العراق، خلال اليومين الماضيين على وقع تسريب أسئلة مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط (التاسع)، فيما طالبت أوساط ثقافية بإقالة وزير التربية علي حميد الدليمي.

وتفاجأ آلاف الطلبة، فجر الخميس، بقرار وزارة التربية تأجيل امتحان مادة الرياضيات؛ بسبب ما قالت إنه جاء لأسباب فنية طارئة، لتقرّ بعد ذلك بتسرب أسئلة امتحان مادة الرياضيات، وتشكّل مجلس تحقيق بالواقعة.

كما وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة حول الواقعة.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، أن الأخير وجه بإجراء تحقيق كامل للتسريبات، وسيتم معاقبة كل شخص أو جهة متورطة بالأمر.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُسرب فيها أسئلة امتحانات المواد، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء الماضي، بتسريب مادة اللغة الإنجليزية، وقامت مجموعات خاصة بنشرها على ”تليغرام“.

لكن وزارة التربية نفت حصول ذلك.

وأثارت تلك الحالات غضبا شعبيا عارما، وسط مطالب بإقالة وزير التربية علي الدليمي.

وشكلت عدة جهات رسمية، مثل وزارة الداخلية والتربية والبرلمان والنزاهة، لجان تحقيق في الحادثة، التي هزت الرأي العام في البلاد، في وقت قالت فيه وزارة التربية، إنها توصلت إلى خيوط تتعلق ببعض المتورطين الذين تعمدوا تسريب أسئلة الرياضيات قبل أن يعلن الجهاز الوطني القبض عليهم اليوم.

وأطلق عراقيون حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تلك الحادثة، حيث طالبوا بضرورة التوصل إلى المتورطين في تسريب الأسئلة، وتقديمهم إلى العدالة، دون تسويف، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تحفظ هيبة التعليم.