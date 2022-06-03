مقتدى الصدر يقطع كلمته أمام أنصاره ويغادر المنصة غاضبًا

غادر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مساء الجمعة،المنصة أثناء إلقاء كلمة بمناسبة ذكرى رحيل والده أمام أنصاره المحتشدين في ساحة مدينة الصدر.

وبحسب مقاطع فيديو تم تداولها على نحو واسع على مواقع التواصل، قطع الصدر كلمته وغادر المنصة غاضباً من أنصاره لعدم التزامهم الهدوء قائلا “ أنا زعلان منكم ورح تزعلوني أكثر“.

وبدأ الصدر كلمته بطلب الإنصات له، متهما حزب البعث بقتل والده محمد صادق الصدر، وسط ترديد هتافات من أنصاره ”كلا كلا للبعث“.

وقال إن ”البعث الصدامي الملعون هو من قتل السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر بأمر مباشر من الطاغية الملعون“.

وأضاف أن ”الشهيد الصدر قتل بعد خطبته ومطالبته بالإفراج عن المعتقلين وهو أوضح دليل على ذلك“.

#مقتدى_الصدر يقطع كلمته ويغادر المنصة غاضباً من أنصاره لعدم التزامهم الهدوء خلال كلمته في ذكرى رحيل والده#إرم_نيوز #التيار_الصدري #العراق pic.twitter.com/RgbAqvI3Uz — إرم نيوز (@EremNews) June 3, 2022

وبعد عدم قدرته على إكمال كلمته نتيجة الصراخ والهتافات المتواصلة من قبل أنصاره أبدى الصدر انزعاجه من أنصاره وغادر المنصة دون إكمال كلمته.

ومحمد صادق الصدر، كان من مُعارضي النظام العراقي في فترة حكم حزب البعث العربي الاشتراكي وقد عُرِفَ بنشاطه المُناهض للنظام آنذاك.

وفي يوم التاسع عشر من شباط 1999 وبينما كان الصدر برفقة ولديه مؤمّل ومصطفى في سيارته عائداً إلى منزله في منطقة الحنانة إحدى مناطق محافظة النجف، تعرّض لملاحقةٍ من قبل سيارة مجهولة فاصطدمت سيارته بشجرةٍ قريبة، وحسب التقارير وشهود العيان فإن المهاجمين ترجّلوا من السيارة وأطلقوا النار على الصدر ونجليه وتوفى ابنه مؤمّل الصدر فورًا، أمّا محمد محمد صادق الصدر فقد جاءته رصاصات عدّة، ولكنه بقي على قيد الحياة، وعند نقله إلى المستشفى تمّ قتله برصاصة بالرأس، أمّا ابنه مصطفى فأُصيب بجروح ونُقِلَ إلى المستشفى من قبل الأهالي وتُوفِي هُناك مُتأثرًا بجراحه.

في أعقاب مقتل الصدر، شهدت مناطق جنوب العراق، ومدينة صدام (مدينة الصدر حاليًا) اضطرابات ونزاعات عسكرية سُمِيَت بانتفاضة الصدر 1999 حيثُ قامت مجاميع من أنصاره بالهجوم على قوات الأمن ومراكز الشرطة ومقرات حزب البعث في الجنوب، متهمين حكومة صدام حسين بالضلوع باغتيال الصدر، رغم أنه وخلال التحقيق معه بعد أحداث غزو العراق عام 2003 من قبل جون نكسون محلل وكالة الإستخبارات الأمريكية، نفى صدام قيام حكومته باغتيال محمد صادق الصدر.