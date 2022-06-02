بعد 10 سنوات من العمل.. إطلاق "الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية"

أطلقت مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمتحف الفلسطيني، اليوم الخميس، ”الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية“ بعد 10 سنوات من العمل والتخطيط والتدقيق.

وخلال حفل الإطلاق الذي نظم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين بيروت وعمّان، ومقر المتحف الفلسطيني في بيرزيت، قال القائمون على الموسوعة الرقمية إن هذا الحدث يأتي ”بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية، والذكرى الخامسة والخمسين للنكسة“، في إشارة لاحتلال إسرائيل لما تبقى من الأراضي الفلسطينية، العام 1967.

وقال رئيس تحرير الموسوعة، كميل منصور: ”شارك بتحقيق هذا الإنجاز العشرات من الأشخاص، من باحثين، ومحررين، ومهندسين، ومدخلي بيانات“.

وأضاف في كلمة خلال حفل الإطلاق من بيروت أن الموسوعة ”تتضمن أكثر من ألفي حدث، وعشرات الجداول الزمنية في موضوعات مختارة، وأكثر من 200 مقالة متخصصة، وسِيرًا لشخصيات فلسطينية، وأكثر من 400 نبذة عن القرى المهدمة في عام النكبة“.

وتابع قائلًا إن المنصة تتضمن أيضًا ”نظام معلومات جغرافية، ومئات الوثائق والصور والخرائط، فضلًا عن روابط بين هذه المكونات تيسّر التنقل بين مواد الموسوعة بفضل الإمكانات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات“.

والموسوعة مختصة بالتاريخ الفلسطيني المعاصر منذ نهاية الحقبة العثمانية حتى اليوم، وهي تتيح للأكاديميين، والطلبة، والإعلاميين، والجمهور، إمكانية التصفح لمعرفة أحداث وتطورات رئيسة في المجالات: الحربية، والدبلوماسية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية.

ومواد المنصة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، وتتوزع على مجموعة من الأقسام تشمل جدول أحداث يعرض التطورات الرئيسة التي شكلت التاريخ الفلسطيني المعاصر، وجداول بحسب الموضوعات.

وتتضمن المنصة سِيَر مثقفين، وفنانين، وقياديين، ونشطاء، وسياسيين تركوا بصماتهم في التاريخ الفلسطيني.

ويطمح القائمون على المنصة أن يتمكنوا في المستقبل من ربط اللاجئين الفلسطينيين أينما وُجدوا بمدنهم وقراهم الأصلية التي هُجرت عائلاتهم منها.

كما يوجد في الموسوعة قسم عن الأمكنة، وهي الصيغة الرقمية لكتاب (كيلا ننسى) الذي يصف كل قرية من القرى الفلسطينية المدمرة، العام 1948، ووثائق تتضمن مئات النصوص التاريخية، والصور، والخرائط، والمخططات.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المتحف الفلسطيني، عمر القطان: ”إن الموسوعة التفاعلية هي إحدى أهم المنصات الرقمية للمتحف الفلسطيني ولمؤسسة الدراسات الفلسطينية، التي يعززان من خلالها رسالتهما في نشر المعرفة عن فلسطين من خلال برامج مبتكرة“.

وأضاف في كلمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عمّان: ”سيعمل المتحف على تعزيز نشرها لتكون مرجعًا للطلبة والباحثين والفلسطينيين حول العالم“.

وقال كميل منصور إن القائمين على الموسوعة كانوا حريصين ”على أن يكون وصف القضية الفلسطينية ملتزمًا وموضوعيًا في آن.. وعلى أن يُقدَّم الفلسطينيون كما هم؛ أناس فاعلون ومبادرون، وليسوا مجرد ضحايا، أناس يبنون، بهذا القدر من النجاح أو الفشل، مؤسساتهم السياسية والاجتماعية والثقافية داخل فلسطين وخارجها“.

وأضاف: ”تهدف الموسوعة إلى تعريف الشباب (الفلسطيني) بتاريخ قضيتهم وبشخصيات ومؤسسات شعبهم في المائة وخمسين سنة الأخيرة“، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على توعية الشباب الفلسطيني فقط بل والشباب العربي عامة، وتمكينه ”من إدراك حقيقة أن الأخطار التي تحيق بالشعب الفلسطيني هي أيضًا أخطار تهدد الشعوب العربية كافة“.

وعن إصدار نسخة بالإنجليزية، قال رئيس تحرير الموسوعة إن الهدف من ذلك ”الوصول إلى الشباب الفلسطيني والعربي في بلاد المهجر الذي قد تكون معرفته باللغة العربية محدودة أو معدومة“.

واختتم منصور حديثه بتفسير التسمية المعتمدة للمنصة التي تستضيف الموسوعة، وهي PALQUEST، وقال: ”يشير المقطع الأول من الكلمة (PAL) إلى فلسطين بطبيعة الحال، بينما جرى اعتماد المقطع الثاني من الكلمة (QUEST)، ليس فقط لأنه يختزل كلمة (QUESTION) للإشارة إلى القضية الفلسطينية (Palestine Question)، بل أيضًا لأن كلمة (QUEST) تعني ”البحث عن“.

ويمكن تصفح الموسوعة من خلال موقعها (www.palquest.org).