بعد انتقاده الحاد لإيران.. القضاء العراقي يأمر بتوقيف الكاتب سرمد الطائي

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق الكاتب والصحفي المعروف سرمد الطائي.

وظهر الطائي مساء أمس، عبر برنامج ”المحايد“ الذي يُبث على القناة الرسمية ”العراقية“، واتهم قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، بقتل الشباب العراقيين، وانتقد كذلك المرشد الأعلى علي خامنئي، وصولا إلى مجلس القضاء الأعلى.

وحذر الطائي في حديثه مما وصفها بـ“ديكتاتورية“ جديدة، يؤسس لها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان“، وفق تعبيره.

وبحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن مجلس القضاء الأعلى، خاطب نقابة الصحفيين العراقيين، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الكاتب الصحفي سرمد الطائي، بتهمة الإساءة إلى المؤسسة القضائية، إذ تم إصدار مذكرة قبض بحقه.

ورغم أن القناة الرسمية في العراق، لا تستضيف الشخصيات الجدلية، أو المعارضة بقوة للوضع السياسي، لكن برنامج ”المحايد“ يستضيف عادة مثل تلك الشخصيات بهدف نقل أصوات أخرى.

وحذفت شبكة الإعلام العراقي حلقة برنامج ”المحايد“ بعد الاتهامات التي وجهها الطائي، فضلا عن قطع البث المباشر للحلقة.

واتهم الطائي خلال حديثه عن الأزمة السياسية القائمة في البلاد، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بـ ”الانحياز“ لحلفاء طهران في العراق، قائلا، إنّ ”وجود زيدان يمثل ظهور دكتاتورية جديدة في البلاد، حيث تطال مذكرات الاعتقال أي معترض على رئيس مجلس القضاء“.

سرمد الطائي : علي خامنئي مسؤول عن مليشيات تقتل العراقيين.

. تم حذف الحلقة في جميع المنصات بسبب هذه التصريحات وتقديم اعتذار من شبكة الاعلام العراقي ومنصات الفصائل المسلحة تهدد بالانتقام وعدم القبول لاي شخص بانتقاد خامنئي او سليماني!

دولة ديمقراطية جدااا pic.twitter.com/YqWnlDQg6V — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) June 1, 2022

وأضاف الطائي ”لابد لمجلس القضاء أن يعيد النظر في مواقفه، فالأمور كانت أفضل حتى في زمن حكومة نوري المالكي“، مشددًا على أنّ ”فائق زيدان لا يمكن أن يستمر باللعب في النار، إذ سيواجه محاكمة تاريخية وثقافية وفكرية، وهو واهم إذا اعتقد أن مذكرات الاعتقال ستخيف النخبة والشباب“.

وتابع قائلا: ”وقفنا بوجه خامنئي وسليماني وقد ذبحونا، وقلنا رقابنا في المشنقة وفخامة العراق أكبر من خامنئي والقاتل سليماني، والآن أكبر من فائق زيدان الذي يلعب بالمحكمة الاتحادية، ويستخدم القضاء ليمارس انقلابًا سياسيًا مفضوحًا على نتائج الانتخابات“.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بشأن قطع حلقة ”المحايد“ مساء أمس، وصدور مذكرة القبض بحق الطائي.

ويعد سرمد الطائي من الأصوات الشيعية العلمانية، وهو معارض شرس للنظام السياسي في البلاد، خاصة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، كما أنه صديق رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي.