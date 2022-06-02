"قسد" تحذر من التداعيات المأساوية لأي هجوم تركي جديد في شمال سوريا

قال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (المعروفة اختصارا بـ“قسد“) المدعومة من الولايات المتحدة في تغريدة، اليوم الخميس، إن أي هجوم تركي جديد على شمال سوريا سيتسبب في أزمة إنسانية وسيؤثر سلبا على العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.

وناشد عبدي كل الأطراف ”منع أي مآس جديدة ودعم خفض التصعيد“.

وكتب قائلا على تويتر ”نحن قلقون من التهديدات التركية الجديدة والتي تمثل خطورة بالغة في شمال سوريا“، مشيرا إلى أن ”أي هجوم سيقسم السوريين ويتسبب في أزمة إنسانية جديدة ويشرد السكان“.

وتعهدت تركيا بشن توغل عسكري جديد ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي المكون الرئيس لقوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على مناطق واسعة من الشمال السوري على الحدود التركية.

وتعتبر تركيا القوات التي يقودها الأكراد في سوريا جماعات إرهابية وتشكل تهديدا لأمنها القومي، بينما تعتبر الولايات المتحدة أن قوات سوريا الديمقراطية شريك مهم ساعد في طرد تنظيم داعش من مناطق واسعة من سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء إن أنقرة تخطط لتطهير تل رفعت ومنبج بسوريا من الإرهابيين، مؤكدا بذلك أهداف توغل جديد للمرة الأولى، وقال إنه سيستمر ليشمل مناطق أخرى.

ونفذت أنقرة ثلاث عمليات في شمال سوريا منذ عام 2016، واستولت على مئات الكيلومترات من الأراضي، وتركزت تلك العمليات على شريط باتساع 30 كيلومترا مستهدفة بشكل أساس وحدات حماية الشعب الكردية.

وأبدت واشنطن قلقها من أي هجوم جديد في شمال سوريا قائلة إنه سيعرض القوات الأمريكية للخطر ويقوض الاستقرار في المنطقة.