ثلاثة شهداء بالضفة خلال يوم.. وهدم منزل منفذ عملية "بني براك"

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، فيما هدم الجيش الإسرائيلي منزل منفذ عملية ”بني براك“ في تل أبيب، ضياء حمارشة، بمدينة جنين.

وهذا الشهيد هو الثالث في الضفة الغربية خلال يوم واحد، إذ استشهد ،في وقت سابق، شاب فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة يعبد في جنين، كما استشهدت الفتاة غفران وراسنة، في مدينة الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أيمن محمود محيسن، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحام الجيش الاسرائيلي لمخيم ”الدهيشة“ في مدينة بيت لحم.

وكانت الوزارة أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس، أن ”الشاب بلال عوض قبها (24 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ، بعد أن وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي“.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، إن ”شابا آخر أصيب بالرصاص خلال المواجهات التي اندلعت في الدهيشة، أثر اقتحام قوة من جيش الاحتلال للمخيم“.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، هدم منزل منفذ عملية ”بني براك“ بمدينة تل أبيب، ضياء حمارشة، في بلدة يعبد بالضفة الغربية، إذ أدت العملية والتي وقعت في مارس/آذار الماضي إلى مقتل 5 إسرائيليين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له على حسابه الرسمي بـ“تويتر“: ”خلال عملية هدم منزل حمارشة، اندلعت مواجهات عنيفة ورشق حجارة وإشعال إطارات وإلقاء زجاجات حارقة وعبوات على القوات الإسرائيلية، كما تعرضت القوات لإطلاق نار“.

خلال أعمال الهدم اندلعت أعمال شغب عنيفة بمشاركة عشرات الفلسطينيين الذين قاموا بالقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة نحو القوات بالاضافة الى اشعال الاطارات المطاطية حيث ردت القوات مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات وأطلقت النار نحو مسلحين أطلقوا نيرانهم باتجاهها pic.twitter.com/l0ogyz4MQx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 2, 2022

وأشار أدرعي، إلى ”اعتقال القوات الإسرائيلية والد منفذ عملية بني براك، وحولته للتحقيق“، كما ونشر مقطع فيديو لعملية هدم المنزل.

جاء ذلك، على إثر اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال، الليلة الماضية، بلدة يعبد، حيث دارت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية؛ ما أدى لاستشهاد الشاب بلال قبها، وإصابة 6 آخرين بالرصاص، وفق ”وفا“.

وأشارت الوكالة الفلسطينية، إلى أن ”3 من المصابين وصفت جروحهم بالخطيرة، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق“.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال مداهمات في مناطق مختلفة من الضفة والقدس، فجر اليوم الخميس.