اشتية يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي، إلى فرض ”عقوبات“ على إسرائيل، بسبب تصعيدها المتواصل في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريحات لاشتية خلال كلمة ألقاها في الاحتفال بيوم الشمال لدول شمال أوروبا (الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج) في مدينة رام الله، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والقناصل والشخصيات الرسمية والاعتبارية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“.

وقال اشتية إن ”على المجتمع الدولي أن يتحرك وينتقل من بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات جدية بحق إسرائيل“.

وأشار إلى أن ”العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية، قالت في تقاريرها إن إسرائيل دولة فصل عنصري بالتشريع والتطبيق ويجب أن ينتهي هذا الأمر“.

وأضاف: ”نحن الآن في حالة فراغ سياسي ويجب أن نعمل معا لإيجاد مبادرة سياسية للمضي قدما وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وخلق أمل لدى الشعب الفلسطيني“.

واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، إسرائيل، بأنها ”تقوم بتدمير ممنهج لأي فرصة من أجل تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني“.

واعتبر أن ”التصعيد الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية يشكل كارثة، بدءاً من التهجير في منطقة مسافر يطا بمدينة الخليل مرورا باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، ثم اغتيال الجيش الإسرائيلي بدم بارد صحفية أخرى وهي غفران وراسنة“.

وقال اشتية: ”الجيش الإسرائيلي يتبنى سياسة إطلاق النار بهدف القتل وهذا ما نراه يوميا“.

ودعا دول شمال أوروبا إلى ”السير على خطى السويد والاعتراف بدولة فلسطين.. هذا هو الرد على الاحتلال، ورسالة لإسرائيل التي تعمل على تقويض حل الدولتين بأنكم معنا للحفاظ على حل الدولتين“.

بدورها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، إن ”عزوف المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية عن تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها، بات يشجع الأخيرة على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين“.

واعتبرت الوزارة أن المجتمع الدولي ”لا توجد لديه رغبة في وضع حد نهائي لإفلات إسرائيل من العقاب، الأمر الذي يوفر للحكومة الإسرائيلية الحصانة والحماية ويكرسها كدولة فوق القانون“.

وبينت الخارجية أن ”تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية واستبدالها بعبارات وصيغ مجاملة فارغة من أي مضمون عملي، أو إطلاق وعود غير مرتبطة بسقف زمني لتنفيذها، أصبحت جزءاً لا يتجزأ من لعبة إدارة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي“.