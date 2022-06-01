تظاهرة في الخرطوم للمطالبة بطرد رئيس البعثة الأممية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تظاهر مئات السودانيين، ومن بينهم أنصار التيار الإسلامي، خارج مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، الأربعاء؛ للمطالبة بطرد رئيس البعثة، بحسب صحفي من فرانس برس.

ونظمت المظاهرة مجموعات إسلامية تنتقد فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، الذي يسعى لحل الأزمة السودانية منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة على شركائه المدنيين في مؤسسات السلطة الانتقالية، التي شكلت بعد إطاحة عمر البشير في العام 2019، على أن تحكم السودان 3 سنوات قبل أن ينتقل الحكم إلى سلطة منتخبة ديمقراطيا.

وخرجت المسيرة في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لتمديد تفويض البعثة في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري.

وهتف المتظاهرون أمام مقر بعثة المنظمة الدولية شرق الخرطوم ”فولكر يا ألماني الأزمة حلها سوداني“، و“ارحل ارحل يا فولكر“.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي أن ممثلين عنه عقدوا، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع فولكر وممثل الاتحاد الأفريقي ومنظمة شرق ووسط أفريقيا للتنمية (الايغاد)، وناقشوا إطلاق حوار مباشر بين الفرقاء السودانيين الأسبوع المقبل.

وتعمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والايغاد على تسهيل حوار سياسي لحل الأزمة السودانية.

وأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي أن الأوضاع السياسية ”أثرت على الأوضاع الأمنية، وخلفت آثارا اجتماعية واقتصادية في السودان“.

وتعيش البلاد حالة من عدم الاستقرار منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح البرهان. وتشهد العاصمة ومدن السودان المختلفة احتجاجات مستمرة.

وأبلغ فولكر بيرتس مجلس الأمن في وقت سابق أن السودان يقترب ”من انهيار أمني واقتصادي“ إذا لم تتولَ سلطة مدنية الفترة الانتقالية.

وأعلن البرهان، الأحد الماضي، إنهاء حالة الطوارئ في البلاد، والتي فرضها عقب الانقلاب ”لتهيئة المناخ للحوار الذي يقود إلى استقرار الفترة الانتقالية“.

وجاء القرار بعد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الذي يضم كبار القادة العسكريين، والذي أوصى كذلك بإطلاق سراح المعتقلين بموجب حالة الطوارئ.

ورحبت الأمم المتحدة بقرار البرهان، وناشدت السلطات السودانية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وفي أبريل/ نيسان الماضي أطلقت السلطات السودانية مجموعة من القادة المدنيين يساندون التحول الديمقراطي تم احتجازهم عقب الانقلاب العسكري.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان، وهو قائد الجيش، يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى؛ للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين توفي 98 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.