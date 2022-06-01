نحو 8 أشهر على الانتخابات العراقية.. تقارب جديد قد ينهي أزمة تشكيل الحكومة

بدأت الخلافات بين التيار الصدري، وقوى الإطار التنسيقي، في العراق، تضيق شيئًا فشيئًا، ما يفتح إمكانية ولادة حكومة جديدة، خلال الايام المقبلة، في حال توافق الطرفين على صيغة نهائية لحل الأزمة المستعصية منذ 7 أشهر.

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت حدة الخلافات بين الطرفين، حيث أمهل الصدر خصومه 30 يومًا لتشكيل الحكومة، على أن يركن هو إلى المعارضة، لكن تلك القوى لم تتمكن من تأليفها، وأصرت على ضرورة عقد تحالف ”شيعي“ مع الصدر.

غير أن المبادرة الأخيرة المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، قد تفضي إلى نتيجة ملموسة، خاصة أنها تلبي رغبة الصدر، بإنتاج حكومة ”أغلبية وطنية“، وتخلق معارضة من تلك الأحزاب.

وبحسب مصدر سياسي مطلع على طبيعة الحوارات الجارية، فإن ”لقاءات مستمرة جارية بين أعضاء من التيار الصدري، وقوى الإطار التنسيقي، وتهدف بالأساس إلى إيجاد حل للانسداد السياسي الحاصل، حيث أبدى جزء من قوى الإطار التنسيقي استعداده للذهاب نحو المعارضة“.

ويضيف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“ أن ”الإطار التنسيقي ما زال يطلب التحالف مع الصدر، بهدف تقديم مرشح لرئاسة الحكومة من داخل البيت الشيعي“.

ويرى الإطار التنسيقي، وهو تجمع يضم الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، أن تقديم مرشح رئاسة الوزراء، وإجراء مباحثات بشأن شخصه، يجب أن تقتصر على الأحزاب الشيعية، ولا يمكن إشراك بقية الأحزاب الأخرى، مثل السنة والكرد، لذلك تطلب في بادئ الأمر، عقد تحالف مع الصدر، للاتفاق على هذا المرشح، ومن ثم يمكن للصدر تشكيل حكومة الأغلبية، وفق التطورات الجديدة.

وكانت هذه الأحزاب خلال الأشهر الماضية، ترفض إقصاءها من التشكيلة الوزارية، لكن يبدو أنها توصلت إلى صيغة توافقية داخلية، على أن تمضي بعض الأحزاب مع الصدر، مثل ”تحالف الفتح“ برئاسة هادي العامري، وكذلك ”قوى الدولة“ وهي تحالف صغير يتكون من تيار الحكمة الوطني برئاسة عمار الحكيم، (مقعدان)، وكذلك ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي (مقعدان).

ويضع الصدر ”فيتو“ على اشتراك ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وكذلك ميليشيات عصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي، ويرى ضرورة أن تذهب تلك القوى إلى خانة المعارضة.

حق المكون الشيعي

عن ذلك، يقول عضو تحالف النصر، عقيل الرديني، أن ”الاختلاف بين الإطار التنسيقي، والتيار الصدري هو حول مفهوم (الكتلة الأكبر)، فيرى الإطار أن الكتلة الأكبر تحافظ على حقوق المكوّن الشيعي، وترشيح رئيس الوزراء يجب أن يكون باختيارها، كما يرى الإطار أن رغبة التيار بتشكيل حكومة أغلبية معتبرًا التحالف الثلاثي هو الكتلة الأكبر، ضياعًا لحقوق المكون“.

وأضاف الرديني في حديث لـ“إرم نيوز“، أنه ”في حال حصل اتفاق على تشكيل الكتلة الأكبر بتحالف الإطار مع التيار، فحينها لن توجد مشكلة في أن يشكّل الصدر الحكومة، ويبقى الإطار ضمن أُسس المعارضة، ولكن يريد أدوات المعارضة من لجان وغيرها، عوضًا عن الحكومة، فلا يُمانع الإطار هذا الاتجاه“.

وتقترب أزمة تشكيل الحكومة من أن تطوي شهرها السابع، في واحدة من أطول الأزمات التي مرت على أعمار تشكيل الحكومات السابقة بعد العام 2003.

وعندما طُرح اسم جعفر الصدر، ابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في نيسان/ مارس الماضي، فإن قوى ”الإطار التنسيقي“ لم تبدِ معارضة بشأنه، لكن طلبها إبرام تحالف ”شيعي“ مع الصدر، أنهى حالة الوفاق الوقتية آنذاك.

ويقول الصدر، إنه لا يريد حكومة توافقية يشترك فيها الجميع، ويحصل على مناصب وزارية فيها، بداعي أن هذا النوع من الحكومات لم يتمكن خلال السنوات الماضية، من النهوض بالبلاد، بسبب المحسوبية في التعيينات، وتقديم المصالح الحزبية، وبروز الطائفية، ما يستدعي، تشكيل حكومة ”أغلبية وطنية“ تقابلها معارضة من القوى الأخرى، لتقويم عملها، وتصويب أخطائها.

دعم لمسار ”حكومة الأغلبية“

وعلى رغم عدم تفاعل العراقيين المستقلين مع هذا المسار، لجهة أن الصدر وحلفاءه (زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي)، كانوا ضمن النظام السياسي، لكن فكرة حكومة الأغلبية، والمعارضة الحقيقية، تحظى بقبول شعبي واسع، حيث تدفع مختلف الأوساط نحو هذا الاتجاه، دون النظر إلى الأشخاص، وهو ما استفاد منه الصدر في الحصول على زخم شعبي.

بدوره، يرى عضو ”الإطار التنسيقي“ فاضل موّات، أن ”الصدر لا يمكنه الاستحواذ على جميع الوزارات، إذ سيعطي حصة للكرد والسنة، وبناءً عليه لابد للكتل الشيعية الأخرى التي لديها جمهور أن يكون لها حصة أيضا، فحرمانها لن يقبل به أحد“.

وعن المبادرة الجديدة، التي سيطلقها ”الإطار“ يقول موات في تعليقه لـ“إرم نيوز“ أن ”المبادرة هي لغرض حلحلة الوضع السياسي والتخلص من الانسداد الذي أدى إلى تدهور الأوضاع في جميع المجالات، في حال كانت هناك جدية من الكتل الباقية بعدم إقصاء دولة القانون أو الاطار التنسيقي بشكل عام“.

وأجرى العراق انتخابات نيابية، في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات جارية حول تشكيل الحكومة.