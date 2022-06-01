استشهاد فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل

استشهدت فلسطينية اليوم الأربعاء برصاص جنود إسرائيليين، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شمال محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ”غفران هارون حامد وراسنة (31 عاما)، استشهدت إثر إصابتها برصاصة اخترقت صدرها أطلقها عليها أحد جنود الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل“.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“ إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أعاقت وصول طواقم الإسعاف للشابة المصابة، إلا بعد نحو 20 دقيقة، وجرى نقلها لمستشفى الأهلي بالخليل، حيث فشلت الطواقم الطبية بإنقاذ حياتها.

ولفتت إلى أن الشهيدة وراسنة من بلدة شيوخ العروب، وهي أسيرة محررة أطلق سراحها في شهر نيسان/أبريل الماضي بعد اعتقال دام ثلاثة أشهر.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطينية كانت تحمل سكينا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، عند حاجز عسكري قرب مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية.

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي، جراء عملية الطعن هذه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن امرأة فلسطينية تحمل سكينا هددت جنديا إسرائيليا في الضفة الغربية المحتلة فتم إطلاق النار عليها اليوم الأربعاء، وقال مستشفى محلي إنها توفيت متأثرة بجروحها، وفقا لرويترز.

وقال الجيش في بيان ”مهاجمة مسلحة بسكين تقدمت من جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي كان يقوم بنشاط أمني روتيني.. رد الجنود بالذخيرة الحية“.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن ”هذه الجريمة هي امتداد لمسلسل طويل ومتواصل لجرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل، وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال“.

وأضافت أن ”الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية التي تعكس عقلية العصابات“.

وفي سياق متصل، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الاتحاد الأوروبي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.

وقال المالكي ”طالبنا الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال، وأكدنا أن البيانات الصادرة عنه لم تعد كافية لردع الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاته“، داعيا لاتخاذ عقوبات بحق إسرائيل.

وحول الأوضاع في مدينة القدس، أشار المالكي إلى أن اقتحام المستوطنين ورفع العلم الإسرائيلي وأداء المتطرفين اليهود الصلوات في المسجد الأقصى، انتهاك صريح للوضع التاريخي القائم فيه.

ويسود العنف في الضفة الغربية، التي يتطلع الفلسطينيون لأن تكون ضمن أراضي دولتهم المستقبلية، منذ تعثر محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014.