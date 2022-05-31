للمرة السابعة.. انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني

صوت مجلس النواب اللبناني خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، على إعادة انتخاب زعيم حركة أمل، نبيه بري رئيسا للمجلس للمرة السابعة على التوالي، في ظل غياب أي منافس له.

وحصل نبيه بري على 65 صوتا من أصل 128 نائبا، مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ملغاة.

وهذه هي المرة الأولى التي ينتخب فيها بري بأقل عدد من الأصوات منذ العام 1992.

وترأس بري الجلسة الأولى للمجلس النيابي اللبناني الجديد، باعتباره الأكبر سنا من بين أعضاء مجلس النواب المنتخب حديثا.

وقال نبيه بري، في خطاب بعد إعادة انتخابه، إنه ”سيلقي خلفه كل إساءة ويلاقي الورقة البيضاء بقلب أبيض ونية صادقة لإنقاذ لبنان“، وتابع ”ليكن الخلاف والتنافس من أجل الأفضل للبنان واللبنانيين“، على حد قوله.

ودعا بري زملاءه إلى أن يكونوا ”128 نائبا لحفظ حقوق المودعين وإقرار كل القوانين المتصلة بمكافحة الفساد والهدر واسترداد الأموال المنهوبة“، مضيفا ”اللبنانيون والعالم يتطلعون إليكم كبارقة أمل وحيدة قادرة على إنقاذ لبنان“، وفق تعبيره.

يشار إلى أن نبيه بري (84 عاما)، والذي يتزعم حركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله، يرأس البرلمان اللبناني منذ 30 عاما.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني يستعد خلال جلسته المستمرة حاليا للتصويت على انتخاب نائب لرئيس البرلمان، حيث يتنافس على المنصب مرشحان.

وتتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب للرئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين.

وكان النواب ”التغييريين“، وعددهم 13، قد شاركوا قبل انعقاد الجلسة في وقفة أمام مرفأ بيروت، حيث رافقهم أهالي ضحايا انفجار الرابع من أغسطس 2020 وعدد من المواطنين، للتأكيد على عدم نسيان الانفجار.

وانطلق النواب من أمام المرفأ، سيرا على الأقدام، باتجاه ساحة النجمة حيث مقر المجلس النيابي في وسط بيروت للمشاركة في الجلسة النيابية التي أسفرت حتى الآن عن إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان.