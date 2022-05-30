الثالثة خلال شهر.. استقالة المساعدة الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي

قدمت نعومي ساسون، المستشارة الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الاثنين، استقالتها من منصبها، وفق ما ذكرت صحيفة ”يديعوت احرونوت“ العبرية.

وهذه هي الاستقالة الثالثة خلال شهر مايو/أيار الجاري في مكتب رئيس الوزراء، وسبقتها استقالة تال غان تسفي مدير ديوان الرئيس في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، واستقالة المستشارة الدبلوماسية شيمريت مئير قبلها بنحو أسبوع.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن استقالة ساسون تأتي بعد سلسلة من الاستقالات في أوساط المسؤولين والمستشارين المساعدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخراً.

وتعليقاً على ذلك، قال نفتالي بينيت: ”قابلت نعومي في 2016، وبدأت معي حياتها المهنية في مكتبي بوزارة التعليم، ثم قطعت شوطاً طويلا كمديرة مكتب ومساعد شخصي وكانت مهنية تعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع“.

وأضاف بينيت، عبر حسابه على ”تويتر“: ”لقد ساعدتني كثيراً، وكأب أنا فخور بها ومتحمس لها، والوقت حان لانطلاقها نحو تحديات جديدة“.

"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים!" את נעמי הכרתי בשנת 2016.

היא החלה את דרכה בלשכתי במשרד החינוך ומאז צמחה והלכה איתי דרך ארוכה: כמנהלת לשכה, כעוזרת אישית וכיועצת מסורה, מקצועית ובעיקר – כאדם של אנשים. >> pic.twitter.com/g1y04Iwxmb — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 30, 2022

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه قرر تعيين رئيس جديد لديوانه خلفاً لتال غان تسيفي، موضحا أنه قرر تعيين مستشارة جديدة للشؤون الدولية خلفاً لشيمريت مئير.

وقال مكتب بينيت في بيان صدر عنه إن ”رئيس الوزراء قرر تعيين المحامي عيدن بيزمان رئيساً لديوان مكتبه، وكيرين هجيوف مستشارة للشؤون الدولية والاتصالات الخارجية“، وفق ما أوردت ”يديعوت أحرونوت“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”تال غان تسفي وشيمريت مئير استقالا من مكتب بينيت على إثر ما يُطلق عليه حرب المعسكرات، حيث تقود الأخيرة المعسكر الذي مثل فريق بينيت الجديد، في حين يقود غان تسفي معسكر الفريق التقليدي القديم“.

الجدير ذكره أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده نفتالي بينيت يواجه خطر الانهيار بسبب الاستقالات المتكررة التي شهدها في الآونة الأخيرة، سواء داخل مكتب بينيت أو من أعضاء كنيست من داخل الائتلاف.

وكانت أبرز الاستقالات من الائتلاف الحكومي استقالة عيديت سيلمان من رئاسة الائتلاف في أبريل/نيسان الماضي، الأمر الذي أفقد تحالف بينيت أغلبيته في الكنيست، ليصبح مدعوما بـ 60 عضواً من أصل 120.