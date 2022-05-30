اشتية: أحداث القدس تحول كبير وخطير في الصراع مع إسرائيل

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، يوم الإثنين، أن إسرائيل ”تجاوزت كل الخطوط الحمراء والخطوط الدولية والاتفاقيات“ من خلال ”الاعتداءات المتكررة“ على المسجد الأقصى ومدينة القدس.

واعتبر اشتية أن ما جرى بالقدس أمس الأحد، خلال مسيرة الأعلام الإسرائيلية ”تحول كبير وخطير بالصراع مع إسرائيل“.

وقال في كلمة له أمام مجلس الوزراء الفلسطيني، إن ”إسرائيل تحاول فرض واقع يناقض – الستاتيكو – التاريخي للحرم القدسي الشريف“، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، ”الولايات المتحدة بإزالة منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الإرهاب، واعتبار أن المنظمة شريك في السلام الدولي والإقليمي“.

وأكد أن أحداث الأمس، تحتاج إلى ”وقفة جدية ومراجعة حقيقية للمتغيرات التي تجري أمام أعين العالم“.

وأضاف أن ”إسرائيل لم تستطع كسر إرادة الشعب الفلسطيني وفرض السيادة عليه وإخضاعه.. احتاجت إسرائيل أكثر من 3000 شرطي وجندي وحوالي 40 ألف مستوطن، لترفع علما في شوارع القدس“.

وأوضح اشتية أن ”الإجراءات الإسرائيلية واجتياحات الأقصى، ورفع العلم في رحابه، تتطلب وقفة شجاعة ووقفة عز، وتتطلب من الشعب الفلسطيني حماية مقدساته وأرضه ووطنه“.

كما طالب ”المجتمعات العربية بوقفة جدية ومراجعة حقيقية لطبيعة الصراع في فلسطين، وبوقف الانتهاكات وتوفير الحماية للأرض والإنسان والمقدسات“.

ورأى رئيس الوزراء الفلسطيني، أن ”بيانات الإدانة من العالم لا تكفي، وعلى العالم أن يقول ويفعل ما يحمي القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن يخرج من دائرة الفشل فيما يتعلق بفلسطين إلى دائرة الفعل“.

وشدد على أن ”أهل القدس، سيفشلون سياسة الأمر الواقع الجديد الذي تحاول أن تفرضه إسرائيل“.

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية ”المجتمع الدولي أن يعيد النظر في موقفه“ بعد أحداث أمس الأحد، في القدس.

واعتبرت الخارجية في بيان يوم الإثنين، أن ”مسيرة الأعلام، التي حدثت بمدينة القدس، تأكيد جديد على أن دولة الاحتلال تتعامل مع الإرهاب اليهودي ومنظماته وعناصره كجزء من مكوناتها ومن منظومتها الرسمية“.

والأحد، سجلت وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مئات الإصابات بين الفلسطينيين وذلك في أعقاب المواجهات التي اندلعت في المدن الفلسطينية احتجاجا على تنظيم ”مسيرة الأعلام“ في القدس.

وسمحت الحكومة الإسرائيلية لعشرات الآلاف من المستوطنين باقتحام باب العامود والأحياء الإسلامية في القدس وأداء الصلوات التلمودية في يوم ما يسمى ”توحيد القدس“.