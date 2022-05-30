مقتل 8 جنود أتراك بالعراق في غضون 5 أيام

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد مقتل جنديين تركيين خلال عملية عسكرية في شمال العراق حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد.

وترتفع بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء إلى ثمانية.

وقتل جندي السبت وجرح آخر في انفجار عبوة محلية الصنع، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وتوفي جندي ثان في المستشفى متأثرا بجراحه بعد إصابته الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية.

تنفّذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة ”إرهابية“، تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

منتصف نيسان/ابريل، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد. وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم ”قفل المخلب“ بعد عمليتي ”مخلب النمر“ و“مخلب النسر“ اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

كذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين اطلاق عملية عسكرية جديدة قريبا في شمال سوريا تهدف إلى إقامة ”منطقة آمنة“ لأنقرة بعرض 30 كيلومترا عند حدودها.

وأنقرة التي شنت 3 عمليات في سوريا، منذ العام 2016، ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي قاتلت تنظيم داعش، تريد إنشاء ”منطقة آمنة“ بعرض 30 كلم على طول حدودها الجنوبية.

وستفصل هذه المنطقة العازلة تركيا عن الأراضي التي تقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني، علمًا بأن وحدات حماية الشعب تلقت الدعم من الولايات المتحدة أثناء محاربتها تنظيم داعش.

وحذرت الولايات المتحدة تركيا، الثلاثاء، من شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، مؤكدة أن ذلك سيعرض جنودًا أمريكيين للخطر.