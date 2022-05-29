القدس تشتعل بعد انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية

اشتعلت مدينة القدس المحتلة، مساء يوم الأحد، بعد انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي شارك فيها آلاف المستوطنين، وتخللها اشتباكات عنيفة واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

ورافقت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلية التي انتشرت في جميع أنحاء المدينة المقدسة المسيرة لحمايتها.

ووصل المستوطنون إلى مدخل باب العامود، وفق المسار الذي حددته السلطات الإسرائيلية، في طريقهم صوب البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وشارك الآلاف منهم في هذه المسيرة وأدوا رقصات استفزازية، كما اعتدوا على المحال التجارية وقاموا بإغلاقها، في حين اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددًا من الفلسطينيين هناك.

كما اعتدى المستوطنون على الفلسطينيين، في شوارع القدس بالضرب وباستخدام ”غاز الفلفل“.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن ”الشرطة الإسرائيلية أجبرت تجار القدس في البلدة القديمة وخارجها على إغلاق محلاتهم التجارية منذ ساعات بعد الظهيرة“.

”كما أخلت الشوارع ونصبت أكثر من 30 حاجزًا في شوارع القدس القريبة من البلدة القديمة“، وفق المصادر ذاتها.

وفي موازاة المسيرة التي ينظمها المستوطنون، انطلقت مسيرة فلسطينية رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس، بينما قامت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية بقمعها وملاحقتها.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، رفع الشبان الفلسطينيون الأعلام الفلسطينية، وقامت قوات من الجيش الإسرائيلي بملاحقتهم لمنعهم من رفع الأعلام، كما اندلعت مواجهات متفرقة في المكان.

وأكدت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية قامت باعتراض طائرة مسيرة حلقت بعلم فلسطين فوق منطقة باب العامود بالقدس.

بدورها، ذكرت القناة ”12“ الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، أصدر تعليمات للشرطة الإسرائيلية للتعامل بحزم مع أي تصد فلسطيني لمسيرة الأعلام وللمستوطنين في القدس.

وفي سياق متصل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 24 إصابة في محيط وداخل البلدة القديمة في القدس.

وقال الهلال الأحمر إنه ”تم نقل 8 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج، وباقي الإصابات تم علاجها ميدانيًا“، مشيرًا إلى أن ”الإصابات تنوعت بين إصابات بالرصاص المطاط والضرب وغاز الفلفل والسقوط“.

كما أعلن الهلال الأحمر عن فتح مستشفى ميداني في مركز الإسعاف بحي الصوانة في مدينة القدس، للتعامل مع الإصابات.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 25 مواطنًا فلسطينيًا على الأقل خلال تواجدهم في محيط منطقة باب العامود، ومن داخل أحياء البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفق ما ذكرته ”وفا“.

وحذر مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، أحمد الرويضي، من أن الإجراءات الإسرائيلية تقود لحرب دينية ستحرق الجميع، ولن تقف عند حدود المنطقة.

وكانت فصائل فلسطينية حذرت من أن جميع الخيارات ستكون مطروحة أمامها للتصدي لمحاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة في القدس.