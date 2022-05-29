السودان.. توصية برفع حالة الطوارئ

أوصى مجلس الأمن والدفاع في السودان اليوم الأحد، برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي، وإطلاق سراح المعتقلين.

وترأس رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الرئاسي اليوم الجلسة العادية لمجلس الأمن والدفاع، حيث بحث الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.

وقال وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يس إبراهيم، الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي، إن ”مجلس الأمن والدفاع، رفع توصيات للسيد رئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي“، بحسب تعبيره.

كما أعرب المجلس عن تقديره وشكره للرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان والالية الثلاثية على جهودهم وحرصهم الدائم على سلامة واستقرار السودان، وفق ما أعلن المتحدث يس إبراهيم.

وتعطل مسار الانتقال في الـ25 من شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعد قرارات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، التي أعلن خلالها حالة الطوارئ وحل حكومة عبد الله حمدوك المدنية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت الشرطة السودانية مقتل متظاهرين اثنين أمس السبت خلال احتجاجات جديدة شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم لمناهضة الحكم العسكري وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وتنشط لجان المقاومة وعدد من القوى السياسية في مناهضة تلك القرارات عبر سلسلة مظاهرات مستمرة منذ 6 شهور، للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية تقود البلاد إلى التحول الديمقراطي في نهاية الفترة الانتقالية.

وتقود ”الآلية الثلاثية“ محادثات غير مباشرة مع أطراف الأزمة في السودان، في إطار العملية السياسية، تهدف إلى تهيئة الظروف من أجل استعادة مسار الانتقال الديمقراطي عبر حكومة مدنية، وكذلك من خلال حث السلطات على وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين.

وأعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي في السودان، محمد الحسن ولد لبات، يوم الخميس، أن ”الآلية الثلاثية“ عرضت على مجلس السيادة الانتقالي، رؤية مفصلة حول المقاربة التي وضعتها للحوار السوداني لإنهاء الأزمة في البلاد.