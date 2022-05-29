مدير الأمن الداخلي اللبناني يسعى لإطلاق سراح رهائن أمريكيين في الشرق الأوسط

ذكرت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، أن مدير عام الأمن الداخلي اللبناني عباس إبراهيم زار واشنطن الأسبوع الماضي، للتوسط في إطلاق سراح رهائن أمريكيين في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا والعراق.

وأشارت المجلة، إلى أنه على الرغم من فقدان ستة أمريكيين ويعتقد أنهم محتجزون في الشرق الأوسط، فقد ركزت إدارة الرئيس جو بايدن جهودها أخيرا على أوستن تايس، الصحفي المستقل والضابط المخضرم في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، الذي تم اختطافه بالقرب من دمشق أثناء سفره في العام 2012 لتغطية الحرب الأهلية في سوريا.

وقالت المجلة في تقرير: ”يُنظر إلى إبراهيم على أنه رجل يتمتع بصلات قوية مع جميع الأطراف الإقليمية الداخلية والأجنبية، ما يجعله شخصية قيّمة في التوسط في الخلافات بين الخصوم السياسيين.. كما أن سمعته كمفاوض ماهر جعلته الرجل المفضل لدى أمريكا في التوسط لإطلاق سراح الرهائن الغربيين من الأسر في الدول المعادية، على الرغم من أنه تلقى انتقادات لكونه مقربا من حزب الله“.

وفي العام 2019، لعب إبراهيم البالغ من العمر 63 عامًا، دورًا حاسمًا في تحرير السائحين الكنديين والأمريكيين كريستيان لي باكستر وسام جودوين من سجنهما في سوريا وفقا للمجلة التي ذكرت أنه في لحظة مؤثرة، شكر باكستر وسفير كندا آنذاك في لبنان إبراهيم على دوره في التوسط مع السلطات السورية لتأمين إطلاق سراحه.

وفي العام نفسه، ساعد إبراهيم في تأمين إطلاق سراح رجل الأعمال اللبناني المقيم في الولايات المتحدة نزار زكا الذي سجن في إيران العام 2015 بتهمة التجسس لواشنطن.

وأوضحت المجلة أنه خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، تحدث إبراهيم أيضًا لفترة وجيزة مع أعضاء الجالية اللبنانية الأمريكية، بما في ذلك قادة المؤسسة اللبنانية الأمريكية، وأنه ناقش أيضا السبل التي يمكن للمغتربين اللبنانيين في الولايات المتحدة أن تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان.

ولفتت المجلة في تقريرها، إلى أنه مع الانتهاء من نتائج الانتخابات التشريعية في لبنان، ومع حصول خصوم حزب الله السياسيين على اليد العليا في البرلمان، قد يكون هناك ”انفتاح للحوار بين لبنان والولايات المتحدة حول المساعدة الاقتصادية الأمريكية.

وتابعت: ”إلا أنه في الوقت الحالي، يتمثل أحد أهم أهداف السياسة الخارجية في البيت الأبيض في إعادة جميع الرهائن الأمريكيين في الشرق الأوسط إلى الوطن بأمان“.