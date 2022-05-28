مقتل متظاهرين اثنين باحتجاجات جديدة في الخرطوم

قتل متظاهران سودانيان اثنان السبت خلال احتجاجات جديدة شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم لمناهضة الحكم العسكري وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية تقود البلاد إلى التحول الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن متظاهرا قتل ”إثر اصابته برصاص حي في مواكب منطقة الكلاكلة“ في جنوب الخرطوم.

وفي وقت لاحق، أعلنت اللجنة أن متظاهرا ثانيا فارق الحياه ”اثر اختناقه بالغاز المسيل للدموع في منطفة الكلاكلط“ نفسها.

وأوضحت اللجنة أنه بذلك يرتفع عدد ضحايا قمع التظاهرات الى 98 قتيلا منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد الحكم العسكري في البلاد.

وتعهد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في وقت سابق الإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الأطراف السودانية.

وتسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الاطراف السودانيين لحل الأزمة.

في عام 2019، وضع الجيش حدا لثلاثين عاما من حكم عمر البشير بعد انتفاضة شعبية تصدرت المرأة السودانية خلالها مشهد الاحتجاجات ضد النظام. وفتح ذلك الطريق أمام مرحلة انتقالية في السودان يفترض أن تقود الى حكم مدني ديموقراطي.

ولكن هذه المرحلة الانتقالية قطعها الحكم العسكري في تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ ذلك الوقت، ينزل آلاف المتظاهرين الى الشوارع بانتظام للاحتجاج على الحكم العسكري وللمطالبة باستعادة مسار الانتقال، وتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية.