جولة مباحثات في الأردن لرفع الحصار عن تعز تنتهي من دون اتفاق

أعلن مكتب المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم السبت، اختتام الجولة الأولية من المناقشات بين طرفي الصراع في اليمن، والتي تركزت حول خيارات فتح الطرق الرئيسة في محافظة تعز والمحافظات الأخرى، وفقًا لاتفاقية الهدنة بوساطة الأمم المتحدة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب غروندوبرغ بأنه خلال جلسات المناقشات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان، واستمرت على مدى 3 أيام، ”تم وضع اقتراح لإعادة فتح الطرق على مراحل، بما في ذلك آلية تنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين“.

ودعا المبعوث الأممي، وفقا للبيان، ”الأطراف إلى اختتام مداولاتهم الداخلية على وجه السرعة، وتقديم نتائج إيجابية للشعب اليمني“.

وأوضح غروندوبرغ بأنه ”لن يكون لرفع القيود المفروضة على حرية تنقل الأشخاص والبضائع تأثير إيجابي على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وإنعاش الاقتصاد فحسب، بل سيساعد أيضًا على بناء الثقة في العملية السياسية“.

ونوه البيان إلى أنه ”من المبشر أن الطرفين التقيا وجها لوجه لمناقشة قضية فتح الطرق لأول مرة منذ سنوات“.

وذكر بيان المكتب الأممي أن ”ممثلي المجتمع المدني والوسطاء المحليين، وكثير منهم من تعز، شاركوا في المناقشات من خلال تقديم رؤاهم وخبراتهم، إضافة إلى الخيارات العملية لفتح الطرق“.

وفي هذا الصدد قال غروندوبرغ: ”لقد ثبت أن دور المجتمع المدني في تلك المناقشات لا غنى عنه، حيث إنها قدمت بوصلة لجميع المعنيين بما في ذلك الأمم المتحدة لإعطاء الأولوية لمصالح وخبرات النساء والرجال والأطفال اليمنيين“.

في غضون ذلك، نشر المتحدث الرسمي لميليشيات الحوثي محمد عبدالسلام، في وقت سابق، صورة للوفد الممثل للحوثيين خلال جلسة اليوم الختامي للمناقشات، وقد ظهر كافة أعضاء الوفد الحوثي مرتدين الزي العسكري خلال مشاورات ومفاوضات سياسية.

ممثلو الجمهورية اليمنية – اللجنة العسكرية برئاسة اللواء الركن يحيى الرزامي في عمّان مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى في جلسة نقاش حول الخروقات وإعادة فتح بعض الطرقات في بعض المحافظات. pic.twitter.com/mJMPzrBsJO — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) May 28, 2022

وكان رئيس وفد الفريق المفاوض عن الحكومة اليمنية عبدالكريم شيبان قد أصدر، أمس الجمعة، بيانا أورد من خلاله تفاصيل المباحثات الجارية بين الطرفين، كاشفا عن تعمد وفد الحوثيين استخدام أسلوب المماطلة والتعنت، مهددا في الوقت نفسه في حالة عدم استجابتهم سيضطرون للتوقف عن حضور الجلسات والمباحثات.

وقال شيبان: ”قدمنا تصورنا للطرقات والخطوط المراد فتحها وهي الطرق الرسمية المعروفة التي كان الناس يتنقلون فيها بشكل روتيني وطبيعي، والتي كانت مفتوحة قبل عام 2015 وهي طريق: (تعز- الحوبان- صنعاء)، وطريق (تعز- الحوبان- عدن)، وطريق (بيرباشا- مصنع السمن والصابون- البرح- الحديدة)، وطريق (البرح -المخاء)، كمرحلة أولى“.

وأضاف شيبان: ”وبعد يومين من النقاشات الشاقة، في الصباح والمساء مع الحوثيين، ومحاولة إقناعهم بكافة الوسائل المنطقية والموضوعية لم يستجيبوا أبداً، وكل ما اقترحه الحوثيون هو عبارة عن ممر جبلي حميري قديم، كان معدّاً لمرور الحمير والجمال ولا يمكن أن تمر فيه سيارة نتيجة ضيقه ووعورته وطوله، وهو معبر يبعد عن المدينة 30 كيلومترا يبدأ من منطقة الزيلعي ثم يمر عبر قرية أبعر وقرية الصرمين ويصل إلى أسفل جبل صبر في منطقة صالة“.

وأشار إلى أن ”هذا المعبر لا يرفع المعاناة عن الناس، ولو بنسبة 10%، وللأسف اعتبره رئيس وفد جماعة الحوثي أنه هدية منهم لأبناء مدينة تعز“.

وتابع رئيس الوفد الحكومي المفاوض: ”هناك تعنت واضح ومماطلة وعدم جدية وعدم استجابة لرفع المعاناة عن 5 ملايين إنسان من أبناء محافظة تعز، رغم أنهم قد حصلوا على كل ما يريدون من فتح مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة لدخول المشتقات النفطية، وفرض عشرات المليارات رسوما ضريبية على هذه المشتقات، واعتماد جوازات السفر غير الشرعية“.

وتابع عبدالكريم شيبان، في سياق بيانه: ”كان يفترض تنفيذ مثل هذه الطلبات بالتزامن مع فك الحصار، وفتح الطرقات عن تعز، والمستمرة منذ 8 سنوات“.