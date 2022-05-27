شهيد فلسطيني وعشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد فتى فلسطيني، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، وأصيب العشرات بجراح متفاوتة بعد مواجهات اندلعت في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح مقتضب، أن الفتى زيد جبر غنيم البالغ من العمر 15 عاماً استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مواجهات بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“ إن ”الفتى أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث وصفت المصادر الطبية إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن لاحقاً عن استشهاده“.

وأكدت الوكالة الرسمية للأنباء أن الفتى أصيب بالرصاص الحي في الرقبة خلال مواجهات اندلعت في منطقة ”أم ركبة“ جنوب الخضر، ونقل إلى المستشفى.

من جانب آخر، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ”طواقمه تعاملت مع 88 إصابة بنيران الجيش الإسرائيلي في محافظة نابلس وقراها“.

وأوضحت أن طواقم الهلال سجلت إصابة بالرصاص الحي، و 10 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى 72 إصابة بالاختناق، كما سجلت إصابتين بغاز الفلفل، وإصابة بقنبلة صوت، وإصابتين بالحروق.

ووفق وكالة ”وفا“، شهدت بلدات بيت دجن وجبل صبيح وبيتا وحوارة بنابلس مواجهات وصفت بالعنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق ذي صلة، أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخر بشظايا رصاص، و7 بالاختناق، خلال تصدي المواطنين لهجوم شنه عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل ومنشآت بالقرب من مدخل بلدة برقة في نابلس.

وهاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين منازل ومنشآت فلسطينية على مدخل بلدة برقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة.

كما هاجم المستوطنون الإسرائيليون مركبات المواطنين الفلسطينيين، وقاموا بأعمال تكسير لها، وسط بلدة حوارة جنوب نابلس.

وبحسب ”وفا“، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت المركبات وسط بلدة حوارة بنابلس، وسط دعوات من المواطنين الفلسطينيين عبر مكبرات الصوت للتصدي لهم.

وفي مدينة قلقيلية، أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع القوات الإسرائيلية لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

وانطلقت المسيرة بمشاركة مئات الفلسطينيين من أبناء البلدة، تنديداً بدعوات المستوطنين تنظيم ”مسيرة أعلام“ استفزازية في مدينة القدس الأحد المقبل.