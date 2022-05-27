الأردن.. وفاة والد الملكة رانيا

توفي اليوم الجمعة، فيصل الياسين والد الملكة رانيا العبد الله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن عمر ناهز الـ 88 عاما، وفق ما أعلنته عائلة الملكة، فيما نعى الديوان الملكي الهاشمي والد الملكة، وجد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله.

وقال بيان لعائلة الياسين: ”بمزيد من الحزن والأسى وإيمانا بقضاء الله وقدره ينعى آل الياسين وأقرباؤهم وأنسباؤهم في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين فقيدهم الكبير المغفور له بإذن الله الدكتور فيصل صدقي الياسين، والد الملكة رانيا“.

وأضاف البيان: ”سيوارى جثمان الفقيد الثرى في الأضرحة الملكية“، حيث ستقتصر مراسم تشييع الجثمان على أفراد الأسرة، وحرصا على الصحة العامة وسلامة الجميع، يقتصر العزاء على أفراد الأسرة فقط.

وولد الطبيب فيصل الياسين، في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها، قبل أن ينتقل إلى جمهورية مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة، ومن ثم توجه بعدها باعوام للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في إيرلندا الشمالية.

وفي عام 1961 انتقل إلى دولة الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء العرب الذين حصلوا على ترخيص.

وبعد 30 عاما قضاها ممارسا مهنة الطب، عاد إلى المملكة الأردنية الهاشمية ليتقاعد ويستقر فيها.

وقد نعى الديوان الملكي الهاشمي، والد الملكة رانيا، فيصل الياسين، ”جد كل من أصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني“.

وأعلن الديوان الملكي بأمر من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 7 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأعرب الديوان الملكي الأردني في بيان له، عن ”صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمراء هاشم وإيمان وسلمى، وأسرة الفقيد وآل الياسين الكرام، بهذا المصاب الأليم، متضرعا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته“.