إسرائيل تؤكد أن "مسيرة الأعلام" ستمضي كما هو مخطط له

حسمت إسرائيل اليوم الجمعة قرارها الأخير حول مسار مسيرة ”الأعلام“ المقرر عقدها الأحد المقبل، وذلك بعد جملة من المشاورات الأمنية التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية وكبار المسؤولين الأمنيين.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت، إن ”مسيرة الأعلام ستقام كما أقيمت سابقاً ووفق المسار الذي تم تحديده مثلما تمت إقامتها منذ عشرات السنين“.

وأضاف بينيت: ”ستنتهي المسيرة في باحة حائط البراق، وتمر بباب العامود، لكنها لن تمر إلى داخل المسجد الأقصى“، وفق بيان صادر عن مكتبه.

ووفق البيان، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي مكالمة هاتفية لتقييم الأوضاع عشية حلول يوم القدس، وإقامة مسيرة ”الأعلام“ يوم الأحد المقبل.

وأكد مكتب بينيت، أنه تم إطلاع رئيس الوزراء بشكل كامل على الاستعدادات التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية تمهيداً لهذه الفعاليات، حيث تم التشديد على الجهود الاستخبارية التي تبذل وعلى تعزيز قوام القوات المنتشرة ميدانياً، بغرض السماح بإحياء يوم القدس، وإقامة مسيرة الأعلام بشكل منتظم وآمن.

وأوضح مكتب بينيت، أن النشاط في المسجد الأقصى سيستمر بشكل اعتيادي، كما سيتم عقد جلسات لتقييم الوضع وإجراء مشاورات في هذا الشأن بشكل مستمر على جميع المستويات، وخلال نهاية الأسبوع ويوم الأحد.

وشارك في المحادثات كل من وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة وقائد محافظة القدس في شرطة إسرائيل والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ومسؤولين كبار آخرين.

ووفق وسائل الإعلام العبرية، من المتوقع أن تبدأ مسيرة ”الأعلام“ فعالياتها وبدء التجمع الساعة الرابعة عصراً في شارع يافا، ثم ستصل باب العامود والأحياء الإسلامية في الساعة السادسة مساء.

وأكملت قيادة ”حرس الحدود“ في الشرطة الإسرائيلية استعداداتها لنشر قوات الاحتياط في حرس الحدود إلى جانب القوات النظامية في مناطق مختلفة بمدينة القدس.

كما قررت الشرطة الإسرائيلية السماح للضباط الكبار فقط بإنزال الأعلام الفلسطينية المضادة لمسيرة المستوطنين في باب العامود إذا كانت بمسافة كيلو متر واحد أو أقل وذلك لتخفيف التوتر.

‏بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ‎في مؤتمر للنشطاء قبل مسيرة ”الأعلام“: ”مسموح لنا ويمكننا القيام بأي مسيرة نريدها في القدس العاصمة“.

وتابع: ”ليس لدينا نية لخرق أي شيء في المسجد الأقصى“، داعياً المتظاهرين إلى الامتناع عن أي استفزاز.

وشدد غانتس في تصريحاته على أنه لن يدع حركة حماس تهدد سيادة إسرائيل، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية (كان).

وسيؤمن حوالي ثلاثة آلاف شرطي إسرائيلي المسيرة، حيث بدأت الشرطة بالفعل إجراءات مختلفة، واعتقلت أكثر من 100 فلسطيني، قالت إنهم يخططون لعنف في يوم المسيرة.

ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى لاحتمال امتداد التوتر إلى مناطق الضفة الغربية، وقطاع غزة، حيث يستعد لاحتمال أن تحاول الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وأجمعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أن قرار عدم تغيير مسار مسيرة ”الأعلام“، الذي يمر عبر باب العامود، هو قرار صائب، لأن أي قرار آخر كان سيعطي حماس شرعية لربط الوضع في القدس بالأمن، وفق ما ذكرته صحيفة ”معاريف“.

وحذرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أمس الخميس، إسرائيل من السماح باقتحام المسجد الأقصى عبر تنظيم مسيرة ”الأعلام“، معتبرة أن المُخطط سيكون بمثابة ”برميل بارود سينفجر ويُشعل المنطقة بأكملها“.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في مؤتمر عقدته في غزة، ”حالة الاستنفار العام“، كما دعت الجماهير الشعب الفلسطيني إلى مواجهة الهجمة الإسرائيلية الجديدة على المقدسات.

وأشارت إلى أن الفصائل الفلسطينية والغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم لمراقبة كل ما يصدر عن الاحتلال الإسرائيلي من تصريحات وصور للأحداث والاعتداءات.

وحملت الفصائل الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية تبعات ما سيصاحب هذه الاعتداءات من ردود، مؤكدة على جهوزية كل الساحات وترابطها للرد على العدوان.

ودعت الفصائل الفلسطينية، الفلسطينيين في مدن القدس والضفة الغربية، والمدن المختلطة إلى الاحتشاد في باحات المسجد الأقصى ابتداء من يوم غد الجمعة، واعتبار يوم الأحد يوماً وطنياً للدفاع عن الأقصى والنفير العام.

كما دعت الفصائل الفلسطينية إلى الخروج إلى الشوارع ورفع العلم الفلسطيني، والاشتباك المفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي في نقاط التماس.

ووجهت الفصائل الفلسطينية، دعوتها لكافة الجهات الدولية والعربية وعلى رأسهم مصر إلى التدخل العاجل للجم سلوك الاحتلال الإسرائيلي.

كما وجهت الفصائل الفلسطينية، دعوتها أيضاً إلى الفلسطينيين في مدن الشتات إلى تنظيم أوسع تظاهرات واعتصامات شعبية أمام السفارات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، طلب وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد أن يكون سلوك الشرطة أكثر اعتدالاً قبل مسيرة ”الأعلام“ المقررة في القدس.

وكانت بلدية سيديروت الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن إقامة غرف محصنة في شوارع المدينة، وذلك قبل 72 ساعة من مسيرة ”الأعلام“ التي ستنطلق الأحد المقبل بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

كما تم تعزيز منظومة القبة الحديدية في مناطق واسعة من غلاف القطاع، وذلك خشية إطلاق صواريخ من قطاع غزة في يوم القدس ”العبري“ الذي يصادف يوم الأحد القادم، وفق ما ذكره موقع ”تايمز أوف إسرائيل“.

وذكر الموقع، أن بلدية سديروت أقامت ملاجئ متنقلة حول المدينة التي تقع جنوب إسرائيل، وذلك وسط مخاوف من قيام الفلسطينيين في قطاع غزة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل خلال يوم القدس الأحد المقبل.

وفي العام الماضي، أطلقت الفصائل الفلسطينية في غزة صواريخ على إسرائيل، أثناء تنظيم مسيرة ”الأعلام“ ومرورها عبر البلدة القديمة، مما أدى إلى اندلاع صراع استمر 11 يوماً مع غزة.