تركيا تعتزم توسيع تقدمها شمال العراق لمحاصرة "العمال الكردستاني"

كشفت مصادر عراقية مختلفة مطلعة، عن نية القوات التركية توسيع تقدمها العسكري مجددا داخل عمق الأراضي العراقية.

وتهدف الخطط التركية لإنشاء حائط عسكري يوفر ما تسميها تركيا ”منطقة آمنة“ في الحدود الرابطة بين العراق وسوريا وتركيا، للحد من تحركات عناصر حزب العمال الكردستاني ”PKK“.

وتنفذ القوات التركية منذ 18 من الشهر الماضي، عملية عسكرية شارك فيها سلاح الجو ووحدات برية خاصة، في قرى ومناطق عراقية حدودية ضمن إقليم كردستان.

وتستهدف تلك العملية مواقع ومخابئ مسلحي ”بي كا كا“، أطلقت عليها اسم عملية ”قفل المخلب“، وهي العملية الثالثة من نوعها في غضون عام واحد.

وقال مسؤول عسكري في العاصمة بغداد، لـ“إرم نيوز“، إن ”معلومات استخباراتية عن طريق الأجهزة العسكرية المختصة، أوصلت لنا معلومات تفيد بأن القوات التركية، تنوي خلال الأيام المقبلة، توسع تقدمها في عمق الأراضي العراقية، خصوصاً بعد شن مقاتلي عناصر حزب العمال الكردستاني هجمات متكررة على القوات المتمركزة في العمق العراقي، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى خلال الأيام الماضية“، وفقاً لقوله.

وبين أن ”القوات التركية تريد الوصول الى أقرب نقطة تبعدنا عن التواجد قوات الجيش العراقي، من أجل عدم ترك أي منطقة يمكن أن يستغلها مقاتلو عناصر حزب العمال الكردستاني لشن الهجمات على القوات التركية“.

وبين المسؤول أن ”القوات التركية تريد إنشاء منطقة آمنة لها تربط حدود الدول الثلاثة (العراق، تركيا، سوريا)، فهي تريد نشر قوات لها على الشريط الرابط أو المؤدي بين تلك الدول، فهناك عمليات تسلل كبيرة يقوم بها مقاتلو العمال الكردستاني، وخلال عمليات التسلل يتم نقل السلاح وغيرها من مواد الدعم، وهذه النقاط الحدودية بعيدة عن تواجد القوات العراقية، منذ فترة طويلة“.

وختم المسؤول العسكري العراقي، بالقول إن ”القوات التركية لا تريد أي صدام مع الجيش العراقي أو حتى قوات الحشد الشعبي، ولهذا هي لم تتقدم بأي منطقة تكون قريبة جداً مع أي تواجد عراقي عسكري، فهي لديها خطوط لا يمكن لها عبورها في المستقبل القريب أو البعيد“.

وفي ظل السعي التركي الجديد، تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية موسى آفسفار، والجوية حسن كوجوك آقيوز، خلال الساعات الماضية، الحدود العراقية مع استمرار عملية ”قفل المخلب“ ضد معاقل حزب ”بي كا كا“ في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

فيما قال مسؤول لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني داخل العراق، كاوه شيخ موس، في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“ إن ”تركيا تسعى إلى التقدم في عمق الأراضي العراقية، بهدف توسيع احتلالها للأراضي العراقية، وبناء قواعد عسكرية جديدة، مع استمرار في تجريف الأراضي الزراعية وتهجير العوائل في القرى التي تحتلها“.

وبين موس أن ”تركيا تريد بناء منطقة أمان لقواتها المحتلة لمنع أي هجمات ضدها، ولهذا هي تريد التحرك نحو الحدود السورية، لإنشاء قواعد لها هناك مع الانتشار العسكري، فهي تريد توسيع نفوذها العسكري في مناطقها الحدودية خشية من مقاتلي عناصر حزب العمال الكردستاني، خصوصاً أنهم حققوا خلال الأيام الماضية خسائر كبيرة في صفوف القوات التركية“.

وأضاف أن ”الحكومة العراقية في بغداد مطالبة بالتحرك من أجل حفظ سيادة العراق، ومنع توسيع الاحتلال التركي للأراضي العراقية في الشمال، فهناك مخطط تركي يهدف الى توسع الانتشار العسكري التركي بشكل مخيف فهي تريد الوصول إلى حدود محافظة نينوى، من خلال هذا التوسع“.

وكانت الخارجية العراقية استدعت بداية انطلاق العملية التركية، السفير التركي لدى بغداد، علي رضا كوناي، وسلمته احتجاجاً على العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي شماليّ العراق، التي طالت مناطق متينا، الزاب، أفاشين، باسيان في شمالي العراق، داعية إلى الكفّ عن مثل هذه الخروقات المرفوضة.

ويعمد مسلحو الحزب الكردستاني، الذي ينشط في المناطق العراقية الحدودية ضمن شرق أربيل وشمال دهوك، ويتخذها منطلقا لشن اعتداءات متكررة على الأراضي التركية المجاورة لها، إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات في تلك المناطق، ضمن مساع لتأمين مقراته ومناطق وجوده، ما يشكل خطراً على حياة المدنيين بشكل رئيس.