موقع إسرائيلي: ضغوط أمريكية لتغيير مسار "مسيرة الأعلام" في القدس

قال مسؤول إسرائيلي، إن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على إسرائيل من أجل تغيير مسار مسيرة ”الأعلام“ المقررة الأحد المقبل، إلا أن هذه الجهود لم تثمر بعد، بحسب موقع ”تايمز أوف إسرائيل“.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن ”إدارة الرئيس بايدن تضغط على إسرائيل لإعادة توجيه مسيرة الأعلام المثيرة للجدل بعيدا عن باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة“.

وأوضح أن ”الجهود الأمريكية للتأثير على صانعي القرار الإسرائيليين لم تثمر بعد، على الرغم من أن وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد متفقان على أن التجمع يضم عناصر يمكن أن تشعل المنطقة“.

وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها بشأن أعمال العنف الأخيرة في القدس وإسرائيل والضفة الغربية“.

كما دعت أكثر من مرة جميع الأطراف لبذل قصارى جهدهم لممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية.

وإلى جانب الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية من أجل تغيير مسار المسيرة، حظرت السفارة الأمريكية على موظفيها دخول البلدة القديمة في القدس.

ومنعت السفارة الأمريكية في إسرائيل، مسؤولي الحكومة الأمريكية والدبلوماسيين وعائلاتهم من زيارة البلدة القديمة بالقدس ابتداء من مساء الأربعاء وحتى يوم الاثنين القادم، بسبب إقامة ”مسيرة الأعلام“ يوم الأحد القادم في البلدة القديمة، وفق ما ذكرته قناة ”كان“ العبرية.

ومن المقرر أن ينظم المستوطنون مسيرة الأعلام الأحد المقبل، وذلك بعد موافقة وزير الأمن العام عومر بارليف، على مسارها.

وبحسب موقع ”تايمز أوف إسرائيل“، لطالما اعتبر الفلسطينيون الحدث استفزازاً، حيث يضطر أصحاب المتاجر الفلسطينية في البلدة القديمة بالقدس إلى الإغلاق في وقت مبكر من يوم المسيرة.

ووجهت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في غزة تحذيرات لإسرائيل من السماح للمسيرة بالمرور من الأحياء الإسلامية بالقدس، مهددين بالرد على هذه الخطوة.

بينما يرى أنصار المسيرة أنها جزء لا يتجزأ من احتفالهم بالذكرى السنوية ”لتوحيد القدس“ عام 1967، بحسب الموقع العبري.

وأكد الموقع، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الأمن عومر بارليف، تمسكا بموقفهما نحو مسار المسيرة، مشيرين إلى أن هذا الطريق ليس شيئاً جديداً.

كما أشار الموقع إلى القرار الذي اتخذه وزير الأمن الإسرائيلي الشهر الماضي بمنع تجمع مشابه للمستوطنين، وعضو الكنيست من اليمين إيتمار بن غفير، معتبرا أن السماح بمسيرة ”الأعلام“، جاء ”نوعا من المقايضة“ لهذا القرار، الذي تم اتخاذه أيضا بعد الضغط الأمريكي على إسرائيل آنذاك.

وهذا العام، قرر منظمو المسيرة تحديد عدد المشاركين لعبور المدينة القديمة بالقدس، وصولا إلى حائط البراق بنحو 16 ألف شخص.

ووفق الموقع العبري، ستسير نصف المسيرة عبر البلدة القديمة، ومنطقة باب العامود المكتظة بالفلسطينيين، بينما سيمر النصف الآخر عبر بوابة يافا، وعلى الأرجح فقط حول الحي الإسلامي.

بينما ستنشر الشرطة الإسرائيلية حوالي 3000 ضابط لتأمين المسيرة.

ونقلت إسرائيل رسائل إلى حماس عبر مصر وقطر، تحذر من أنها ستضرب غزة إذا أطلقت الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل بسبب مسيرة ”الأعلام“.

وأمر مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي برفع مستوى التأهب في القدس والمدن العربية المختلطة في جميع أنحاء إسرائيل قبل المسيرة.

وذكر موقع ”تايمز أوف إسرائيل“، أن هناك مصدر قلق كبير داخل إسرائيل يتمثل بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة، نحو مدينة القدس، والمدن الإسرائيلية.

وأعلنت الشرطة في بيان لها، أنها وضعت خطة تشمل ترتيب إجلاء الآلاف من المشاركين بالمسيرة بسرعة إذا تعرضت البلاد للهجوم.

وقالت الشرطة إنها، أجرت تقييماً للوضع مع كبار المسؤولين من الشرطة وشرطة حرس الحدود وضباط المخابرات وجهاز الأمن العام ”الشاباك“، ووزارة الخارجية وآخرين.

كما أمر مفوض الشرطة الإسرائيلية شبتاي بتقليص الإجازات إلى حد كبير لشرطة الحدود وإلغاء الدورات التدريبية حتى يمكنهم من نشر الضباط بدلاً من ذلك.

وسيتم استدعاء ثلاث سرايا من قوات الاحتياط مع وضع باقي الاحتياطيات لتكون جاهزة للنشر المحتمل، بحسب بيان الشرطة الإسرائيلية.

وجاء في البيان أن ”الشرطة تقوم بنشاط وقائي مكثف في وجه المحرضين والمشاغبين“، وفق ما ذكره الموقع العبري.

وفي العام الماضي، أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ على القدس أثناء انطلاق المسيرة، مما أجبرها على التوقف وإعادة جدولتها بعد شهر، حيث تم تنظيمها بعيداً عن الأحياء الإسلامية.