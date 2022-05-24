الحركة مستمرة كالمعتاد.. الأردن ينفي إغلاق مجاله الجوي أمام الطيران

نفت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، اليوم الثلاثاء، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران، كاشفة أنه تم إيقاف حركة الإقلاع والهبوط في محيط مطار الملكة علياء الدولي جنوب العاصمة عمان، فجر الثلاثاء لمدة 40 دقيقة.

وأكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن الكابتن هيثم مستو في بيان، أن ما تم تداوله بشأن إغلاق المجال الجوي الأردني عارٍ من الصحة تمامًا.

وقال مستو، إن أجواء المملكة لم تغلق بتاتًا، واستمرت حركة عبور الطائرات الدولية فيها كالمعتاد دون توقف.

وكشف مستو عن أن ما حدث هو إيقاف لحركة الإقلاع والهبوط في محيط مطار الملكة علياء الدولي لمدة 40 دقيقة؛ حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني.

ولم يكشف بيان هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن عن أسباب إيقاف حركة الإقلاع والهبوط في محيط مطار الملكة علياء الدولي.

من جانبه، قال التلفزيون الأردني الرسمي إن حركة الطائرات في الأجواء الأردنية اعتيادية، مشيرا إلى أن خرائط حركة الطيران، أظهرت استمرار قدوم ومغادرة الرحلات إلى مطار الملكة علياء الدولي.

وأضاف التلفزيون الرسمي أنه ”وفق الخرائط انطلقت رحلة من مطار الملكة علياء الدولي عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى دبي، واستقبل المطار رحلة قادمة من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية“.

وأثار خبر ”إغلاق الأجواء الأردنية أمام حركة الطائرات المغادرة والقادمة“ من وإلى المملكة جدلًا وإرباكًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء.

وكانت صحيفة ”الدستور“ نقلت عن قائد طائرة الملكية الأردنية للرحلة المتجهة من العاصمة عمان إلى القاهرة عند منتصف ليلة الإثنين/ الثلاثاء، نبأ إغلاق الأجواء.

وقال قائد الطائرة محمد عادل: ”أعلن عن إغلاق الأجواء أمام حركة الطائرات القادمة والمغادرة، أعتذر عن عدم المغادرة .. تم تبليغنا بإغلاق الأجواء“، دون ذكر الأسباب؛ مما أثار جدلا واسعا.

والخبر الذي نشرته صحيفة ”الدستور“ اليومية المحلية عبر موقعها الإلكتروني أعاد الأردنيون نشره وتداوله على صفحاتهم ومواقع التواصل الاجتماعي قلقين ومتسائلين عن هذا الإغلاق المفاجئ للأجواء الأردنية.

وتداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو منسوب لركاب طائرة تابعة للملكية الأردنية تأخر إقلاعها من مطار الملكة علياء جنوب العاصمة عمان إلى القاهرة .

وبعد أكثر من ساعة على نشر الصحيفة لخبر إغلاق الأجواء الأردنية، تم نفي الخبر على لسان مصدر مسؤول ومطّلع.

ونفى المصدر بحسب صحيفة ”الدستور“ ذاتها، صحة الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول اتخاذ الأردن قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام حركة الطائرات المغادرة والقادمة.

وأضاف المصدر، أن حركة الطيران تسير بشكلها المعتاد ولا تأخير في مواعيد الرحلات باستثناء الرحلات المتجهة إلى بعض الدول العربية التي تتأثر حاليا بعاصفة ترابية تسببت بتدني مدى الرؤية أمام حركة الطيران بسبب الغبار، وسيتم استئناف الرحلات إلى تلك الدول عقب انحسار العاصفة الترابية.