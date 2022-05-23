الأردن: فصائل موالية لإيران تشن حرب مخدرات على حدودنا الشمالية

قال الجيش الأردني الإثنين، إن فصائل موالية لإيران في جنوب سوريا بدأت تشن ”حرب مخدرات“ على الحدود الشمالية للبلاد، لتهريب كميات كبيرة من المخدرات بمئات ملايين الدولارات عبر الأراضي الأردنية لدول الخليج العربي.

ويأتي هذا التصريح بعد أيام من تصريح مماثل أدلى به العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مقابلة أجراها أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع الجنرال المتقاعد هربرت ماكماستر ضمن البرنامج العسكري المتخصص (Battlegrounds)، حيث أبدى مخاوفه من أن يتسبب الفراغ الذي سيتركه الغياب الروسي عن جنوب سوريا بمشاكل على الحدود بسبب محاولة ”الإيرانيين ووكلائهم“ تعبئة هذا الفراغ.

ونقلت قناة ”المملكة“ الرسمية على لسان المتحدث باسم الجيش الأردني العقيد مصطفى الحياري قوله إن الجيش يواجه ”حربا على هذه الحدود، وهي حرب مخدرات من قبل التنظيمات الإيرانية“.

وقال الحياري، ”إن الجيش قتل أربعة مهربين الأحد في أحدث مواجهة على الحدود. وخلفت المواجهات منذ بداية العام 40 قتيلا على الأقل من المتسللين فضلا عن إصابة المئات معظمهم من البدو الرحل الذين تستعين بهم الفصائل المرتبطة بإيران التي تسيطر على جنوب سوريا حاليا“.

وأوضح الحياري، ”ما نشاهده بالقوات المسلحة، ونتعامل معه يوميا على حدودنا الشمالية عمليات تهريب تتم من 3 – 4 مجموعات، وكل مجموعة تتألف من 10-20 شخصا، وتقسم هذه المجموعات فئة تعمل على الاستطلاع – المراقبة- وفئة أخرى تعمل على تشتيت جهود المراقبة لنشامى القوات المسلحة، وفئة أخرى تنتظر الفرصة المناسبة لتقوم بعمليات التهريب“.

وأكد أن ”هذه المجموعات تتلقى دعما أحيانا من مجموعات غير منضبطة من حرس الحدود السوري، ومن مجموعات أخرى، وبالتالي هي عمليات ممنهجة“.

وخلال المقابلة تحدث الحياري عن الأزمتين العراقية والسورية وما سببتاه من ظهور تنظيمات إرهابية، إلا أنه أشار إلى أن التنظيمات الإيرانية هي الأخطر؛ لأنها تأتمر بأجندات خارجية، وتستهدف الأمن الوطني الأردني“.

وبين الحياري، أن عمليات التهريب على الحدود السورية تتم عن طريق دس مهربين متعاطين للمخدرات كي لا يشعرون بخطورة ما سيقدمون عليه من مخاطر وهم بالعادة مجرد مستأجر لتمرير ”حمل“ لا يعلم من هم وراء هذه العملية.

وأكد الحياري استمرار الجيش الأردني العمل بقواعد الاشتباك الجديدة والتي كان من أبرز نتائجها، ضبط كميات كبيرة من المخدرات على الحدود مع سوريا منذ بداية العام، وقتل العشرات من المهربين.

وكان العاهل الأردني أشار في المقابلة التي أجراها مع الجنرال المتقاعد هربرت ماكماستر عند سؤاله حول تطريقة التعاطي مع إيران، إلى جهود بعض الدول العربية للتواصل مع إيران، مؤكدا أن الأردن يريد من الجميع أن يكون جزءا في انطلاقة جديدة للشرق الأوسط والتقدم للأمام، لكن ”لدينا تحديات أمنية“.

وقال إنه بحث مع قادة عرب ضرورة التنسيق وإيجاد الحلول الذاتية للمشاكل التي يعاني منها الإقليم وتحمل عبئها الثقيل، بدل اللجوء للولايات المتحدة لحل القضايا العالقة، لذلك سترى الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق ومصر وبعض دول الخليج الأخرى تجتمع وتنسق مع بعضها، للتواصل ورسم رؤية لشعوبها.