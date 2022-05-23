العراق.. مقتل 6 مزارعين إثر هجوم لـ"داعش" في كركوك

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مساء يوم الإثنين، مقتل 6 مزارعين في هجوم شنه متشددون شمال البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن ”ستة مزارعين لقوا مصرعهم، إثر هجوم شنه عناصر تنظيم داعش (المتشدد) جنوب غرب كركوك“.

وأضافت الخلية في بيان أن ”عصابات داعش أقدمت على استهداف المزارعين الأبرياء بوساطة إطلاق نار عليهم مستغلين الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة ناحية تازة محافظة كركوك“.

وأشارت إلى أن ”الهجوم تسبب بمقتل 6 من المواطنين أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة، وحرق حاصدة وثلاثة عجلات ومساحة من المزروعات“.

وحسب بيان الخلية فإن ”قوة أمنية نفذت عملية تفتيش بحثا عن هذه العناصر الإرهابية التي سيكون مصيرها الموت أو خلف القضبان عن قريب“.

وتضاربت الأنباء بشأن عدد الضحايا وهوياتهم، ففي الوقت الذي قالت فيه خلية الإعلام الأمني، إنهم ”ستة مدنيين“، ذكرت وسائل إعلام محلية أن ”ثلاثة منتسبين أمنيين“ ضمن الضحايا.

وأعلنت السلطات العراقية هزيمة تنظيم ”داعش“ أواخر العام 2017، لكن على الرغم من ذلك لا يزال قادرا على شنّ هجمات ويحتفظ بخلايا له في المناطق النائية.

ويمثل موسم الحصاد مصدر قلق بالنسبة للمزارعين في مختلف مدن البلاد، فإضافة إلى كابوس الحرائق مجهولة المصدر، التي شهدتها السنوات الماضية، يبرز الإرهاب مصدر قلق آخر.

بدورها، أدانت الجبهة التركمانية العراقية ”الهجوم الإرهابي“، وطالبت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المدينة.

وقالت الجبهة في بيان إن ”على الحكومة العراقية إرسال تعزيزات عسكرية لملء الفراغات الأمنية مع المدن المحاددة لكركوك وضمن حدودها الإدارية ومسك الاودية والمبازل“.

وشددت الحركة التي تنشط في كركوك، على ”دعم الجهد الاستخباري، ووضع خطط استباقية تقطع الطريق على الإرهاب من استغلال أحوال الطقس لممارسة جرائمه البشعة ضد ابناء شعبنا ومناطقنا التركمانية“.

وخلال الأشهر الأخيرة، تكررت حوادث خطف المدنيين من قرى كركوك والأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين، من خلال كمائن أو السطو على رعاة أغنام وفلاحين، أو من خلال هجمات ليلية خاطفة يقتاد فيها التنظيم المتشدد أشخاصا يعتبرهم متعاونين مع قوات الأمن.

لكن ”داعش“ يقبل أحيانا مقايضتهم بالمال، في مقابل إطلاق سراحهم.