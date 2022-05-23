إسرائيل.. مدعية عسكرية تطالب بتحقيق معمق حول استشهاد أبو عاقلة

أعلنت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، التزام الجيش الإسرائيلي بإجراء فحص معمق في حادثة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، قبل حوالي أسبوعين.

وقالت المدعية اللواء يفات تومر يروشالمي، إن ”الجيش الإسرائيلي ملزم بفحص متعمق في ظروف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين في 11 أيار/ مايو الماضي“.

وأكدت في مؤتمر لنقابة المحامين الإسرائيليين بمدينة إيلات، أن الجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده للتحقيق في ملابسات الحادث وفهم كيفية إصابة أبو عاقلة.

وأضافت أن ”عدم التمكن من تفتيش وفحص الرصاصة التي تحتجزها السلطة الفلسطينية تترك الشكوك حول ملابسات وفاة أبو عاقلة“، وفق ما ذكرته صحيفة ”هآرتس“ العبرية.

وأوضحت المدعية العسكرية أنه ”لن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن فتح التحقيق إلا بعد توضيح وقائع القضية من خلال تحقيق عملي معمق“.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت ذات الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي لا ينوي فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية للتحقيق في ملابسات استشهاد أبو عاقلة.

وبحسب الصحيفة، امتنع الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق داخل القوة التابعة للجيش الإسرائيلي التي كانت متواجدة داخل جنين، بسبب ”عدم وجود شبهة جنائية“.

كما شهد الجنود الإسرائيليون أنهم لم يروا الصحفية أبو عاقلة، ووجهوا نيرانهم إلى المسلحين الذين كانوا بالفعل بجانبها.

ووفق الصحيفة، أصيبت أبو عاقلة خلال تبادل لإطلاق النار، أطلق خلاله مئات الرصاص على قوات الجيش الإسرائيلي من عدة نقاط، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض التحقيق في هذه الظروف، بسبب عدم وجود اشتباه فوري بارتكاب جريمة جنائية.

وخلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين قبل حوالي أسبوع ونصف الأسبوع، اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي، وفلسطينيين، ما أدى لاستشهاد شيرين أبو عاقلة على الفور، وفق ما أعلنته آنذاك وزارة الصحة الفلسطينية.

وطالبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بإجراء تحقيق مشترك بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالحادثة، الأمر الذي ترفضه الأخيرة، حيث أكدت أنها ستذهب إلى محكمة الجنايات الدولية للبث في الحادثة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”مكان“ قالت إن إسرائيل تعارض إجراء الولايات المتحدة تحقيقا في مقتل الصحفية الفلسطينية – الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وجاء ذلك، رداً على توقيع 55 نائبا أمريكيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، على خطاب يطالب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الخارجية الأمريكية بالتحقيق في استشهاد أبو عاقلة، وذلك بعد أن قالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي لن يحقق في القضية.