رجل قطر في الصومال يفر من البلاد بعد هزيمة فرماجو

كشفت وسائل إعلام صومالية عن فرار فهد ياسين، رئيس المخابرات السابق والمستشار الرئاسي إلى تركيا، يوم الأحد، من مطار مقديشو على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

واشتهر ياسين باعتباره مراسلا لقناة الجزيرة القطرية قبل أن يصبح معروفا بكونه الرجل الذي كان يخدم مصالح قطر في الصومال.

ويأتي هروب فهد ياسين من الصومال قبيل تسلم الرئيس الجديد حسن شيخ محمود مهامه رسميًا، يوم الإثنين، خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله ”فرماجو“.

ووفقا لمصادر محلية، فإن فهد ياسين يخشى إمكانية الاعتقال والمحاكمة في الصومال من قبل الحكومة القادمة بقيادة حسن شيخ محمود، الذي هزم فرماجو في الانتخابات الرئاسية في 15 مايو في مقديشو، بأغلبية 240 صوتًا مقابل 110 أصوات.

ويرى محللون أن انحسار حدة التوتر بين دول الخليج قد يسهل من مهمة الرئيس الجديد لبناء علاقة متوازنة مع جميع الدول الخليجية.