الحكومة الفلسطينية: فرض حماس رسوما إضافية على منتجات الضفة غير قانوني

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الإثنين، إن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بدأت بفرض رسوم جمركية إضافية جديدة على البضائع القادمة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

واعتبر العسيلي في تصريحات صحفية نقلتها إذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، أن قرار فرض ضرائب جديدة على المنتجات الفلسطينية من الضفة التي تدخل قطاع غزة، ”إجراء غير قانوني ولا يجوز داخل الوطن الواحد“.

وأوضح العسيلي، أنه ”لا يجوز داخل الوطن الواحد فرض ضرائب على المنتجات، مثل أن يتم فرض ضرائب بين المدن الفلسطينية“.

وأضاف أن ”قرار الحكومة الفلسطينية الذي أعفى الطحين من الضرائب نتيجة ارتفاع أسعاره، شمل قطاع غزة والضفة الغربية؛ لأننا وطن واحد“.

بدورها، استنكرت حركة فتح في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“، خطوة حماس فرض ضرائب على البضائع القادمة من الضفة الغربية، مشددة على أن هذه الخطوة ”غير قانونية“.

وشدد المتحدث باسم حركة فتح إياد نصر، في بيانه، على أن ”قيام حماس بهذه الخطوة الجديدة، يعد تكريسا للانفصال بين غزة والضفة الغربية“.

وتابع: ”يعد هذا القرار خطيرا، وتساوق غير مسبوق مع الحرب التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي ضد الاقتصاد الفلسطيني“.

وأشار إلى أن ما قامت به حركة حماس هو ”ضرب لكل القيم الوطنية التي تجمع أبناء الشعب الواحد“.

وطالب نصر ”القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني لاتخاذ موقف واضح ضد التعدي على القانون الأساسي، وإلغاء هذا القرار الجائر“.

وفرضت حماس، عبر وزارة المالية التي تديرها في غزة، ضرائب جديدة على المنتجات التي تأتي من الضفة الغربية عبر معابر قطاع غزة.

وكان نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقطاع غزة جميل سرحان، أكد أن وزارة مالية حماس في قطاع غزة أصدرت قرارًا يقضي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

ولفت سرحان في تصريح مقتضب عبر صفحته الشخصية، إلى أن هذا الإجراء الجديد يعد ”مخالفة للقانون الفلسطيني، وتجاوزا لأبسط القواعد في العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد“.

ووجه سرحان، دعوته إلى الجهات التنفيذية في قطاع غزة لإلغاء هذا القرار، ومحاسبة المسؤولين عن إصداره وتنفيذه.