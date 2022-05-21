قصف يستهدف قاعدة عسكرية تركية شمال العراق

تعرضت قاعدة عسكرية تركية شمال العراق مساء السبت، لقصف بوساطة طائرتين مسيرتين.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها ”أحرار سنجار“ أنها شنت الهجوم على القاعدة التركية الواقعة ببلدة بعشيقة شرق مدينة الموصل في محافظة نينوى شمال العراق.

وقالت المجموعة في بيان، ”كنا قد حذرنا الاحتلال التركي من مغبة الاستمرار بعدوانه المتكرر ضد الأراضي العراقية ومدنه الآمنة، وعمليتنا هذه جاءت رداً على عدوانه الأخير في ضواحي كركوك ودهوك“.

وأوضح البيان أن الهجوم استهدف قاعدة تركية في بعشيقة ”بطائرتين مسيرتين نوعيتين تستخدمان للمرة الأولى منذ بدء عملياتنا“ على حد تعبير البيان.

وقال البيان إن ”الطائرتين أصابتا أهدافهما بدقة متناهية مخلفتين أضراراً مادية وبشرية لدى الاحتلال التركي حسب المعلومات الأولية“.

وختم البيان بالتأكيد على مواصلة ”أحرار سنجار“ عملياتها ضد القوات التركية على الأراضي العراقية، معتبرا أن ”الاعتداء على كل شبر من الأراضي العراقية هو اعتداء على سنجار“.

وقتل خمسة أشخاص على الأقلّ، بينهم مدنيان، بقصف طائرات مسيرة استهدف صباح السبت حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ونسب إلى تركيا، على ما أفاد مصدر طبي ومصدر محلي ووكالة ”فرانس برس“.

وغالبًا ما تقصف أنقرة مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، لا سيما في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي.

وقصفت طائرات مسيرة مواقع في قضاء جمجمال، المنطقة الجبلية النائية والزراعية، الواقعة إلى غرب مدينة السليمانية، السبت، كما أفاد مصدران محليان.

وقال مدير ناحية أخجلر، الواقعة في القضاء الذي تعرض للقصف، هيمن بهجت، إن ”طائرات تركية بدون طيار قصفت مرتين مناطق جبلية“.

وأضاف أن القصف الأول وقع ”الساعة الخامسة صباحا والثاني في الساعة التاسعة“، موضحًا أن القصف الثاني استهدف ”شاحنة صغيرة وأسفر عن خمسة قتلى، وحتى الآن هوية اثنين من القتلى معروفة، وهما من المدنيين“.

وأفاد مصدر في الطب العدلي في جمجمال ووكالة ”فرانس برس“، بأن مدنيين وصلا إلى مقراته، قتلا أثناء القصف.

وذكر أن ”جثتين من أهالي منطقة جمجمال وصلتا إلى مشفى المدينة، ثم نقلتا إلى الطب العدلي في السليمانية“.

من جهته، قال ناطق باسم حزب العمال الكردستاني، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن ثلاثًا من مقاتليه ”استهدفوا بطائرات مسيرة تركية“ و“تعرضوا لجروح خطيرة“.

وأكّد أن مدنيين جاءا لتقديم المساعدة للمقاتلين الذين أصيبوا في القصف؛ ”ليقتلا في القصف إلى جانب المقاتلين الثلاثة“.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من أنقرة أو الجيش التركي عن أي قصف، السبت، في شمال العراق.