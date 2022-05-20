مفاوضات بين لابيد و"القائمة المشتركة" لدعم الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مفاوضات يجريها زعيم حزب ”يوجد مستقبل“، وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد مع القائمة العربية المشتركة، وذلك من أجل دعم الائتلاف الحكومي في الكنيست.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، إن ”لابيد يجري مفاوضات مع النائب عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي، بهدف توفير الدعم للائتلاف الحكومي الذي فقد أغلبيته في الكنيست بعد استقالة غيداء ريناوي الزعبي من الائتلاف“.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”لابيد عرض على الطيبي تقديم 200 مليون شيكل لدعم مشاريع في المجتمع العربي (حوالي 60 مليون دولار أمريكي)، مقابل التعاون بين القائمة المشتركة والائتلاف الحكومي في عمليات التصويت في الكنيست“.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن ”المفاوضات بين يائير لابيد وأحمد الطيبي تجري دون إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تفاصيلها حتى اللحظة“.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن أمر حكومة التغيير لم ينته بعد، مضيفًا، في منشور له عبر ”فيسبوك“: ”هذه الحكومة هي الشيء الصحيح لدولة إسرائيل وشعبها“.

وأضاف لابيد: ”ليست لدينا أي نية للاستسلام أو التخلي عن الحكومة، أو إعطاء بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير الفرصة لتدمير البلاد“، مشيرًا إلى أنه مستعد للجلوس مع جميع الأطراف من أجل ضمان عدم اسقاط الحكومة.

وتابع لابيد: ”أحيانًا يكون الأمر صعبًا، لأنَّ تغيير التاريخ ليس بالمهمة السهلة، نحن نقوم بشيء أكبر منا جميعاً، وهو إنقاذ دولة إسرائيل“، مستكملًا: ”هناك قوى مظلمة كبيرة تحاربنا، ولكننا هزمناهم حتى الآن رغم كل الصعاب“، حسب تعبيره.

وفي سياق ذي صلة، من المقرر أن يلتقي لابيد، الأحد المقبل، مع النائبة المستقيلة من الائتلاف الحكومي غيداء ريناوي الزعبي، وذلك من أجل بحث إمكانية عدولها عن قرار استقالتها من الائتلاف، وفق ما أوردت قناة ”مكان“ العبرية.

وحسب القناة العبرية، فإن ”ريناوي الزعبي نقلت رسالة إلى الائتلاف الحكومي بأنها غير معنية بحل حكومة التغيير الحالية“، مشيرة إلى أن أعضاء عن حزب ”ميرتس“ سيلتقون العضوة المنشقة عن الائتلاف اليوم لبحث عدولها عن الاستقالة.

وفي السياق، قالت ريناوي الزعبي، في حديث للإذاعة العبرية العامة، اليوم الجمعة، إن ”قرارها بالانسحاب من الائتلاف الحكومي نهائي“، متهمة حكومة بينيت بعدم الإصغاء للاحتياجات والقضايا الأساسية للجمهور العربي.

وأكدت الزعبي، أنها لن تصوت ضد الحكومة الإسرائيلية في الكنيست، مضيفةً: ”لقد آمنت بالائتلاف ودعمته منذ البداية، ولكن هذه حكومة لم تولِ أي اهتمام لقضايا المجتمع العربي، خاصة الوزيرين بيني غانتس وأيليت شاكيد“.

وتابعت الزعبي: ”بالنسبة لي ما حدث خلال الشهر الأخير هو أمر صعب للغاية على الصعيد الشخصي وقد تعدى الخط الأحمر“، في إشارة إلى أحداث المسجد الأقصى واعتداء الشرطة الإسرائيلية على جنازة شيرين أبو عاقلة في القدس.

وأمس الخميس، تقدمت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب ”ميرتس“ غيداء ريناوي الزعبي، باستقالتها من الائتلاف الحكومي، الأمر الذي تسبب بفقدان الائتلاف الأغلبية الهشة له في الكنيست الإسرائيلي، بينما يعتزم حزب ”الليكود“ تقديم مشروع قانون لحل الكنيست الأربعاء المقبل.