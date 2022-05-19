بعد تقييد حركة الأمير حمزة.. ما دلالات رسالة الملك عبدالله إلى الأردنيين؟

رأى سياسيون أن رسالة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التي وجهها للأردنيين يوم الخميس، بخصوص ما يعرف بقضية ”الفتنة“ وارتباط أخيه الأمير حمزة تحمل أعلى مستويات المكاشفة والمصارحة والوضوح مع الشعب.

وأعلن الديوان الملكي الأردني اليوم، تقييد اتصالات ولقاءات الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق لعاهل البلاد الملك عبدالله الثاني.

ووجه عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني رسالة مطولة للشعب الأردني، يوضح فيها ملابسات ما يعرف بـ“قضية الفتنة“ والاتصالات التي جرت مع الأمير حمزة خلال الفترة الماضية.

الرواية الكاملة

وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة قال، إن ”رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الأردنيين، قدمت الرواية الكاملة لقضية الفتنة منذ بدايتها وحتى نهايتها وارتباطها بأخيه الأمير حمزة بسرد مفصل وضعه أمام أبناء شعبه كافة“.

وأضاف المعايطة في حديثه لـ“إرم نيوز“: “رسالة جلالة الملك إلى شعبه كانت بمشاعر الأخ بشأن مسألة تخص فردا من أفراد العائلة المالكة تمثيلاً لأعلى مستويات المكاشفة والمصارحة والوضوح وتحمل الكثير من المعاني التي تحتاج منّا إلى تفكير وعميق ودقيق”.

وأوضح المعايطة، أن “ ما أكدت عليه رسالة الملك اليوم تتمثل بأن أمن واستقرار الأردن فوق أي اعتبار بالنسبة للملك وأن رسالته إلى الأسرة الأردنية الواحدة والموحدة التي خاطبها بهذه المكاشفة، جاءت لتعرف أن ربّ الأسرة وقائد الدولة يتساوى عنده الجميع، عندما يتعلق الأمر بتراب الأردن وأمنه ومصالح شعبه“.

وقال المعايطة إن ”الرسالة التي وجهها الملك للأردنيين جاءت لتؤكد على وضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن الأمير حمزة ضيّع الفرص التي منحها له الملك عبدالله الثاني بإصلاح وضعه، وأن ما تضمنته الرسالة جاء بمثابة رد على محاولات تزوير الحقائق وتشويه الصورة والعبث بأمن واستقرار الأردن وفيها من الإشارات الواضحة إلى جهات حاولت وتحاول المساس بأمن الأردن وإضعافه“.

وأضاف المعايطة أنه ”تم إعطاء فسحة للمصالحة والوساطة داخل العائلة الواحدة لكن المساعي لم تصل للنتائج المأمولة ليرفع الأمر إلى المجلس الذي اتخذ القرار وصادق عليه الملك، مما يؤكد احترام الملك للقانون والدستور الأردني.

وفي الثالث من إبريل/ نيسان الماضي أعلن الأمير حمزة تخليه عن لقبه في رسالة عبر ”تويتر“، قال فيها إن ”قناعاته الشخصية والثوابت التي غرسها والده فيه لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسسات الدولة“.

وأضاف الأمير في بيانه، أنه ”من باب الأمانة والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير“.

مصارحة ومكاشفة

وقال عضو مجلس الأعيان الغرفة الثانية في البرلمان الأردني د. محمد المومني إن ”الملك عبدالله الثاني أكد في رسالته التي وجهها للشعب الأردني، أن المملكة دولة مؤسسات تحتكم للدستور والقانون حتى لو كان الأمر متعلقا بأحد أعضاء الأسرة المالكة“.

وأضاف المومني في تصريح لـ“ إرم نيوز“، أن “ الملك عبدالله الثاني رسّخ نهجا هاشميا بالمصارحة والمكاشفة بشكل مباشر أطلع خلاله الأردنيين على تفاصيل ما حدث فيما يتعلق بقضية الفتنة وارتباط أخيه الأمير حمزة بها، وأنه بذلك يؤشر على قوة الدولة وحكمة قيادة الأردن ومؤسساته“.

وشدد المومني على أن ”الملك مارس أقصى درجات سعة الصدر والتسامح، رغم المحاولات الكثيرة من أجل تصحيح الأمور فيما يتعلق بوضع أخيه الأمير حمزة الذي أضاع الفرص ولم يعمل على تصويب الأوضاع فكان لابد عليه من اتخاذ قرار بشأن ذلك ”.

ونوّه المومني إلى أن ”قرار الملك يظهر قوة الدولة وحزمها وحسمها في التعامل مع هذا الأمر، حيث إن استقرار الأردن وأمنه يعلو على كل شيء ولا أحد يستطيع أن يمسه بأي شكل من الأشكال“.

وأضاف المومني أن ”الملك يقول إن عليه واجب تجاه أسرته الصغيرة لكن هناك واجب أكبر وأسمى تجاه بلده وشعبه ولا يجوز لأي كان التلاعب في هذا الأمر“.

وتابع المومني أن ”من يقرأ الرسالة بتمعّن ودقة يرى الكم الكبير من القيم والعزيمة، والملك يتحدث بطريقة حضارية ونبيلة تدرك مصالح المجتمع الأردني“، مؤكدا أن هذه رسالة للجميع بأن الأردن بلد قوي وعصي وقيادته لديها من الحكمة والتسامح الكثير لكن لديها من القوة أيضا الكثير“.

وقال المومني، إن شرعية هذه القرارات مستندة إلى الدستور وتؤكد على أننا دولة تحترم دستورها وقانونها في كل تصرف وقرار، وهذا ما يشدد عليه جلالة الملك بأن سيادة القانون هو الركن الأساس التي تقوم عليها الدولة ولابد من تعزيزها في كل قول أو تصرف.

وأضاف المومني، أن ”قانون الأسرة المالكة صادر عام 1937 والذي قال في المادة الثالثة إن الملك رئيس الأسرة المالكة وينشىء بموجب القانون مجلسا يرأسه أخو الملك عبدالله الثاني الأمير علي بن الحسين ويتألف من رئيس الوزراء وأحد الوزراء المعنيين ورئيس محكمة الاستئناف والذي يحل مكانه رئيس محكمة التمييز وقاضي القضاة ينظر في أي أمر يعرضه جلالة الملك بصفته رئيساً.