السلطات السودانية تعتقل اثنين من قيادات الحزب الشيوعي

اعتقلت السلطات السودانية اثنين من قيادات الحزب الشيوعي إثر عودتهما من زيارة لجنوب السودان.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن مسؤول في الحزب الشيوعي في السودان قوله إن السلطات اعتقلت محمد مختار الخطيب السكرتير العام للحزب المعارض، وقيادي آخر بالحزب هو صالح محمود، اليوم الخميس، بعد عودتهما من زيارة لجوبا عاصمة جنوب السودان.

وحمّل الحزب الشيوعي السلطات مسؤولية صحة وسلامة المعتقلين، واعتبر أن هذه ”عملية اختطاف“، محذرا السلطات من المساس بالقياديين.

وفي سياق متصل، كان الحزب قد أعلن، أمس الأربعاء، أنه تم توقيف عدد من قياداته بعاصمة دولة جنوب السودان، جوبا.

وقال الحزب في بيان: ”سبق ونشرنا، أن وفدا من قيادة الحزب الشيوعي السوداني التقى بوفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو لمناقشة وثيقة الحزب (السودان: الأزمة وطريقة استرداد الثورة)، في اتجاه مواصلة الحملة حول توحيد القوى الثورية سياسيا؛ من أجل إسقاط الانقلاب العسكري، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية تحقيقا للسلام الشامل والعادل“.

وأضاف الحزب في بيانه: ”إلا أن الحزب الشيوعي علم من وفده في مدينة جوبا في دولة جنوب السودان، أنه وبعد عودتهم من كاودا، تم إيقافهم واحتجازهم والحد من حريتهم والتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن الخارجي التابع لحكومة جنوب السودان، حول سفرهم إلى كاودا دون إخطار السلطات في دولة جنوب السودان“.

وأكد الحزب أنه تم معاملة الوفد بطريقة غير لائقة من قبل السلطات، مستنكرا الاحتجاز والتحقيق الذي لا مبرر له لقيادات حزب شرعي قانوني، له شخصيته الاعتبارية السياسية.

ويتهم ناشطون وسياسيون الحزب الشيوعي في السودان بتوحيد قوى سياسية ولجان المقاومة والحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاف جوبا للسلام؛ لأجل اسقاط انقلاب قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتعطل مسار الانتقال في السودان في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ بعد قرارات عبد الفتاح البرهان التي أعلن خلالها حالة الطوارئ في البلاد، وحل حكومة عبدالله حمدوك، والقبض على وزراء وقيادات الحكومة من الشق المدني، ثم تم الإفراج عنهم لاحقا.