إسرائيل تصادق على مرور "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة

صادقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على السماح لـ“مسيرة الأعلام“ بالمرور من الأحياء الفلسطينية في القدس نهاية الشهر الجاري.

وحسب وسائل إعلام عبرية، وافق وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية عومر بارليف على السماح لمسيرة الأعلام بالمرور من باب العامود والبلدة القديمة في 29 مايو/ أيار الجاري.

وذكرت صحيفة ”هارتس“ العبرية أنه سيسمح بموجب القرار للإسرائيليين الدخول في أيام السبت والأحد، الذي يوافق 28 و29 مايو/ أيار الجاري، إلى البلدة القديمة للطواف في أزقتها، كما سيسمح بأداء رقصات داخل باب العامود الذي يكتظ بالفلسطينيين.

واجتمع وزير الداخلية مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، الثلاثاء، في مقدمتهم مفوض الشرطة اللواء كوبي شبتاي وقائد منطقة القدس دورون تورجمان، حيث خلص في نهاية الجلسة إلى قبول توصية الشرطة بإقامة مسيرة الأعلام وفق المخطط الذي تم اعتماده خلال السنوات الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن ”المسيرة ستدخل من باب العامود إلى طريق الواد، وهي الطريق الرئيسة في سوق القدس، وتمر في الحي الإسلامي ومن ثم إلى باحة حائط البراق، حيث سيقام الحدث الأخير للمسيرة“، مضيفة أنه ”بعد الموافقة على المخطط، من المتوقع أن تفرض الشرطة الإسرائيلية إغلاقاً وحواجز لمنع الفلسطينيين من المرور أثناء العرض“.

وعلق عضو الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي على القرار بالقول إن ”قرار الوزير عومر بارليف بمرور مسيرة الأعلام من باب العامود في القدس خطير وغبي“.

من ناحيتها، اعتبرت السلطة الفلسطينية، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أن ”القرار الإسرائيلي الجديد استفزازي وعدواني وجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس“، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وحسب الوكالة، دانت الوزارة في بيانها القرار، مشيرة إلى أن ”القرار يمثل إصراراً إسرائيلياً رسمياً على التمسك بالاحتلال والاستيطان وعمليات التهويد“، مشددة على أن ”القرار يعد إمعاناً في التمرد على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإرادة السلام الدولية، ويثبت من جديد أن دولة الاحتلال اختارت تصعيد اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني“.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية ”المسؤولية المباشرة عن القرار التصعيدي“، معتبرة أن ”مخاطره ستلقي بظلالها على الأوضاع برمتها“، كما طالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية ”بسرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على القدس“.

يذكر أنه في 2021 أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة عدداً من الصواريخ من غزة على مدينة القدس في موعد المسيرة التي كانت تقترب من باب العامود، في بداية الحرب على غزة التي استمرت 11 يوماً.

يشار إلى أن المسيرة تجرى سنوياً في ما تطلق عليه إسرائيل ”يوم القدس“، في ذكرى احتلال المدينة 1967.