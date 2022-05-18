إسرائيل تعتقل أحد حملة نعش شيرين أبو عاقلة الذين تعرضوا للضرب

قال محامٍ، اليوم الأربعاء، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت موكله، وهو أحد حاملي نعش الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الذين تعرضوا للضرب على يد أفراد الشرطة الإسرائيلية في جنازتها.

وأكد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية اعتقال عمر أبو خضير، لكنه قال إن سبب الاعتقال ليس مرتبطا بالجنازة التي أقيمت يوم الجمعة، وأحجم عن الإفصاح عن سبب اعتقال الرجل.

وشدد المتحدث، على أن ”أي محاولة للربط بين الاعتقال والجنازة يرقى إلى حد المؤامرة الرخيصة“، بحسب تعبيره.

وكانت لقطات لأفراد الشرطة الإسرائيلية وهم يعتدون بالضرب على حاملي النعش والمشيعين، حتى كاد النعش يسقط على الأرض، قد أثارت إدانات دولية على نطاق واسع وأججت الغضب المتنامي بالفعل من مقتل الصحفية خلال تغطيتها مداهمة للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة في 11 مايو/أيار الجاري.

وقال خلدون نجم، محامي أبو خضير إن ”موكله اعتقل يوم الإثنين لكن لم يتم الإفصاح عن الاتهامات الموجهة إليه التي اعتمدت على معلومات من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي“، مضيفا أن ”أبو خضير قال له في وقت لاحق إن استجوابه شمل أسئلة عن الجنازة“.

وأفادت الشرطة والمحامي، أن ”السلطات الإسرائيلية مددت احتجاز أبو خضير حتى يوم الأحد المقبل“.

وقال شاب آخر كان أيضا من حاملي النعش، بعد أن طلب عدم نشر اسمه، إن ”الشرطة استجوبته أيضا لكنها لم تعتقله“.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، السبت، إنه ”شكل لجنة هو ومفوض الشرطة، لتقوم بتحقيق شامل فيما حدث خلال الجنازة لاستخلاص الدروس المستفادة من الواقعة“.

وتجري إسرائيل تحقيقا مستقلا في مقتل شيرين أبو عاقلة، كما تجري الجهات الفلسطينية تحقيقها في الواقعة أيضا. ويتهم الفلسطينيون القوات الإسرائيلية باغتيال أبو عاقلة. ونفت إسرائيل استهدافها، وقالت إنها ربما أصيبت عرَضا برصاصة من جندي إسرائيلي أو مسلح فلسطيني أثناء تبادل لإطلاق النار في جنين.

وفي حديث سابق قال أبو خضير، إنه ”بعد أن تعاهدنا أن نحمل جثمانها على أكتافنا، لا بالسيارة، تكريما لها، وكنّا نعلم أن الاحتلال لن يرضى بذلك، توقّعنا القمع، لكننا فعلا، لم نتوقع هذا الضرب العنيف جدا من قبلهم، ومهاجمتهم المشيّعين بهذه الطريقة“، مضيفا أنه ”في أول هجوم علينا وأثناء محاولتنا الخروج بالنّعش وهو على أكتافنا، تعرّضنا للضّرب على أطرافنا السفلية، لكن، كنا نشجع بعضنا البعض، ونقول احموا النعش كي لا يسقط“.