موسكو تطالب بتحقيق شامل في حادثة استشهاد أبو عاقلة

طالب وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف، بإجراء تحقيق شامل وموضوعيّ في حادثة استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بعد استهدافها أثناء تأدية عملها من قِبل القوات الإسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إن لافروف عبّر عن تعازيه باستهداف الصحفية أبو عاقلة“، داعياً قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على إجراء تحقيق شامل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في العاصمة الروسية موسكو.

وتوالت ردود الفعل الدولية والمحلية الغاضبة، بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والتي استشهدت بعد إطلاق النار عليها في مخيم جنين أثناء تأدية عملها الصحفي.

وأعلنت السلطة الفلسطينية في وقت سابق، عن فتحها باب المشاركة لأي جهة دولية ترغب الاطلاع على مجريات التحقيق ونتائجه، في حين أكدت رفضها لأي تحقيق مشترك مع إسرائيل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ إن السلطة ترحب بمشاركة كل الجهات الدولية في مجريات التحقيق“، داعياً الجهات الراغبة بالمشاركة إلى التواصل مع النيابة العامة الفلسطينية صاحبة الاختصاص، والتي أصدرت تقريرها الأوّلي بشأن الحادثة.

وأكدت النيابة الفلسطينية العامة، إن مصدر إطلاق النار الوحيد في مكان الجريمة كان من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها تمركزت على بعد حوالي 150 متراً.

وأدان مجلس الأمن الدولي بشدة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وشارك آلاف الفلسطينيين الجمعة في القدس الشرقية في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وقد تعرض موكب التشييع لهجوم عنيف من الشرطة الإسرائيلية لدى انطلاقه من المستشفى، ما أثار ردود فعل منددة.

وعبر البيت الأبيض الجمعة عن ”انزعاجه“ من استخدام العنف خلال جنازة الصحفية في قناة ”الجزيرة“.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: ”شاهدنا كل هذه الصور، إنها تثير انزعاجا كبيرا، نأسف للتدخل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة“.

وردا على سؤال عما إذا كانت تدين ما حصل، اكتفت بالقول: ”حين نقول إن (هذه المشاهد) مزعجة، فإننا بالتأكيد لا نبررها“.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن ”الانزعاج العميق“ للولايات المتحدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية الجمعة في جنازة الصحفية.

وقال: ”نبقى على اتصال وثيق بنظيرَينا الإسرائيلي والفلسطيني، وندعو الجميع إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب أي أعمال من شأنها تصعيد التوتر“.