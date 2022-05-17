العراق.. جدل وتساؤلات بعد إلغاء نيابة مشعان الجبوري

أثار قرار المحكمة الاتحادية العراقية، إلغاء عضوية نائب في البرلمان، بداعي تزوير شهادته الدراسية تساؤلات وجدلًا في البلاد.

وكانت المحكمة (أعلى سلطة قضائية) قررت، أمس الإثنين، إلغاء عضوية النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري.

وجاء هذا القرار المفاجئ، إثر دعوى قضائية رفعها النائب السابق قتيبة الجبوري، بسبب خلافات شخصية بينهما.

واستند أساس الدعوى على الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.

وفي أول تعليق على القرار، قال النائب الملغاة عضويته: ”رغم أن رئيس مجلس القضاء أبلغني أن الدعوى المرفوعة من قتيبة الجبوري غير مستوفية للشروط، وتطمينات رئيس المحكمة الاتحادية بأنّ القضية ليست من اختصاصها، نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء بجعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب“.

وأضاف مشان الجبوري: ”لكن من المؤكد أنه ستكون لهذه القضية تداعيات.. ومن غدر سيندم“.

رغم ان رئيس مجلس القضاء ابلغني ان الدعوى المرفوعة من قتيبة غير مستوفية للشروط وتطمينات رئيس المحكمة الانحادية بان القضية ليست من اختصاصها

نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب ولكن الاكيد ستكون لهذه القضية تداعيات ؟ ومن غدر سيندم — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) May 16, 2022

واتبع الجبوري، ذلك بسلسلة من التغريدات قال في إحداها: ”ما زلت أؤمن بخطورة التشكيك بالقضاء لأنه ملاذ الجميع عندما يتعرضون للظلم، وإذا فقدنا الثقة فيه سيعود العراق إلى عهد ”الشقاوات“ و ”خان جغان““.

وأضاف: ”كما أنني لم أشك يومًا بوجود قضاة يحكمون بالعدل، وإن تعرضوا للتهديد والضغوط، ولكن هذا لاينفي وجود حاجة ملحة لإعادة النظر بقانون المحكمة الاتحادية“.

لازلت اؤمن بخطورة التشكيك بالقضاء لانه ملاذ الجميع عندما يتعرضون للظلم وان فقدنا الثقة فيه سيعود العراق الى عهد "الشقاوات" و "خان جغان"

كما اني لم اشك يوماً بوجود قضاة يحكمون بالعدل وأن تعرضوا للتهديد والضغوط

ولكن هذا لاينفي وجود حاجة ملحة لاعادة النظر بقانون المحكمة الاتحادية — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) May 17, 2022

وقال في تغريدة أخرى: ”خضت الانتخابات الأخيرة لرغبتي في إنقاذ البلاد من مخالب الفاسدين، وزاد من حماسي فوزي بأعلى الأصوات بدائرتي الانتخابية“.

وأضاف: ”لكن ما أن انخرطت في العمل مع ”إخوة يوسف“ وبقية الشركاء حتى أدركت أنني لست في المكان الصحيح، وعليه سأتفرغ لأعمالي الخاصة، ولكنني لن أترك أهلي وجمهوري للظلمة والفاسدين“.

خضت الانتخابات الاخيرة لرغبتي في انقاذ البلاد من مخالب الفاسدين وزاد من حماسي فوزي باعلى الاصوات بدائرتي الانتخابية

لكن ما ان انخرطت في العمل مع "اخوة يوسف" وبقية الشركاء حتى ادركت انني لست في المكان الصحيح

وعليه ساتفرغ لاعمالي الخاصة ولكني لن اترك اهلي وجمهوري للظلمة والفاسدين — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) May 17, 2022

من جانبهم، تساءل نشطاء ومدوّنون عراقيون عبر ”تويتر“، عن كيفية ضبط التزوير في الشهادة الدراسة للنائب مشعان الجبوري، على الرغم من أنه كان نائبًا في البرلمان، العام 2014 – 2018.

”كما أنه فاز في الدورة النيابية الأخيرة، 2021، ليتم لاحقًا اكتشاف تزوير شهادته الدراسية“ بحسبهم.

وقال المحلل السياسي علي الشيخ إن ”أي مهزلة يعيشها العراق، مشعان الجبوري، شارك بــ 5 دورات انتخابية، صار له 20 سنة بالعمل السياسي، عود هسه ياله اكتشفتوا أن شهادته مزورة، مو بعد وكت“.

وكتب الصحفي حسين دلي: ”بماذا نصف القضاء العراقي الذي يتغاضى عن تزوير مشعان الجبوري شهادته الدراسية فيقبله نائبًا في البرلمان لدورتين لأنه كان متحالفًا مع قائمة (المالكي-الميليشيات)، بينما نفس القضاء يحكم الآن ببطلان عضوية مشعان بسبب التزوير رغم أن رئيس مجلس القضاء أخبره قبل أيام أن الاتهامات له غير صحيحة؟“.

وجاء هذا الحكم في سياق الصراع الدائر بين تحالف ”إنقاذ الوطن“ بزعامة مقتدى الصدر، و“قوى الإطار التنسيقي“ برئاسة نوري المالكي، حيث ينتمي مشعان الجبوري، لتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، الذي ينضوي ضمن ”إنقاذ الوطن“.

وفاز مشعان الجبوري، الذي رأس حزب ”وطن“ وهو مرشحه الوحيد في صلاح الدين، عن دائرة الشرقاط وهي الدائرة الثالثة، وحصل على المركز الأول هناك بأكثر من 12 ألف صوت.

ويواجه الجبوري، خصومة مزمنة مع نواب محافظة صلاح الدين كأحمد عبد الله الجبوري المعروف بـ“أبو مازن“، وقتيبة الجبوري.

والشهادة الدراسية التي أُقيل بسببها الجبوري من عضوية مجلس النواب، هي ”الثانوية“، وفق ما تظهره مراسلات جرت بين وزارة الخارجية العراقية، وجهات سورية.

وهو سياسي عراقي، كان مقيمًا في سوريا، ثم عاد إلى البلاد، بعد الغزو الأمريكي، العام 2003.

كما أنه عارض فترة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن يصطف معه، فيما انتمى إلى تحالف السيادة، وهو مثير للجدل بتصريحاته، التي تتسم بالصراحة غالبًا.