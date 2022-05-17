الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة بعد اختراقها الحدود الشمالية لإسرائيل، لافتا إلى أن الطائرة تابعة لحزب الله اللبناني.

وقال الجيش في بيان نشره على صفحته الرسمية بـ“تويتر“: ”رصدت قوات جيش الدفاع مسيرة درون تابعة لمنظمة حزب الله عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية“، مبينا أن قواته تمكنت من إسقاطها.

وأضاف البيان: أن ”الطائرة كانت مراقبة طيلة الحادث من قبل وحدات المراقبة الجوية“، متابعا: ”سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل لمنع أي انتهاك لسيادة إسرائيل“.

يأتي ذلك، وسط مخاوف إسرائيلية من إمكانية اندلاع توتر جديد على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان والجولان، خاصة بعد خسارة حزب الله الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد، حسب النتائج النهائية التي أعلن عنها اليوم الثلاثاء.

وخلال الفترة الماضية، شهدت إسرائيل عشرات عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات إليها عبر الحدود الشمالية، وفقا للإعلام العبري، فيما تؤكد السلطات الإسرائيلية أن بعض الأسلحة المهربة استخدمت في هجمات.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش تمكن من إحباط تهريب قطعتي سلاح وقنابل يدوية عبر الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان.

وقال أدرعي في حينه: ”رصدت استطلاعات الجيش مشتبها فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو إسرائيل، وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية“.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إحباط أكبر عملية تهريب للأسلحة والمخدرات عبر الحدود الشمالية مع لبنان، مشيرة إلى أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص خلال العملية.

وقالت الشرطة في بيان صحفي: إنه ”تم اعتقال ثلاثة أشخاص من قرية طوبا زنغرية، بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات“، وفق ما أورد موقع ”واللا“ العبري في حينه.

والعام الماضي، أحبطت القوات الإسرائيلية 9 محاولات تسلل من لبنان إضافة إلى محاولتين من سوريا، كما صادرت 120 كيلو غراما من المخدرات و75 قطعة سلاح، وفق بيانات صادرة عن الجيش الإسرائيلي.

وبحسب أجهزة الأمن الإسرائيلية، فإن إيران وحزب الله يقفان وراء محاولات تهريب الأسلحة من الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان إلى إسرائيل.