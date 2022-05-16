استشهاد أسير فلسطيني نتيجة الإهمال الطبي

أعلن نادي الأسير الفلسطينيّ، مساء الإثنين، استشهاد الأسير المحرر إيهاب زيد الكيلاني (40 عاما)، من مدينة نابلس بالضفة الغربية، بعد شهر من الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي: ”الأسير الكيلاني تم اكتشاف إصابته بمرض السرطان عقب الإفراج عنه في شهر أبريل/نيسان الماضي، وقد كان المرض وصل إلى مراحله الأخيرة“، مؤكداً أن الفترة التي أمضاها رهن الاعتقال الإداري في السجن تعرّض للإهمال الطبيّ المتعمد الذي أدى إلى استشهاده.

وأضاف نادي الأسير أن الكيلاني ”واحد من بين مئات الشهداء الذين ارتقوا بعد فترات وجيزة من الإفراج عنهم جرّاء أمراض ورثوها من السّجون، وأدت جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء) إلى استشهادهم“، مشيراً إلى أن هذه ”الجريمة تعتبر من أبرز السياسات الممنهجة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى“.

وتابع نادي الأسير أن هناك تزايدا كبيرا في أعداد المعتقلين المصابين بالسرطان داخل السجون الإسرائيلية، حيث بلغ عدد المعتقلين الذين يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة 22 معتقلا ممن تم تشخيصهم، وأخطر هذه الحالات المعتقل ناصر أبو حميد المحكوم بالسّجن مدى الحياة، وهو من بين 600 معتقل مريض، من بينهم 200 يواجهون أمراضًا مزمنة.

من جانبه، أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن ”استشهاد الأسير المحرر الكيلاني هو امتداد لسلسلة من الأسرى الذين تحرروا في مراحل متقدمة من تفشي المرض في أجسادهم“، مبيناً أن الأسير الكيلاني ”تعرض لانتكاسات صحية متتالية خلال اعتقاله، ولم تُجرِ إدارة السجون الإسرائيلية الفحوصات الكشفية اللازمة لمتابعة حالته الصحية“.

وتابع المركز أن السلطات الإسرائيلية تحاول الضغط على الأسرى الفلسطينيين من خلال مطالبتهم بتقديم تنازلات أو العمل لديها مقابل تقديم الدواء لهم.