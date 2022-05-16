انتخابات لبنان.. النائب طلال أرسلان المدعوم من حزب الله يخسر مقعده

خسر السياسي الدرزي المدعوم من حزب الله طلال أرسلان مقعدا يشغله منذ 30 عاما أمام مرشح معارض في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد وذلك حسبما قال مسؤول في حزب الله ومدير حملة المرشح الفائز.

وطلال أرسلان (65 عاما) حليف درزي رئيسي لكل من حزب الله والحكومة السورية.

وانتخب أرسلان عضوا في البرلمان عام 1992 وأعيد انتخابه أربع مرات منذ ذلك الحين وقد شغل في نفس الوقت منصب وزير في ست حكومات في حقائب مختلفة منذ التسعينات.وخسر أرسلان مقعده للوافد الجديد مارك ضو وهو صاحب شركة اعلانات واستاذ للدراسات الاعلامية.

وأظهرت النتائج الأولية ان قائمة ضو ”توحدنا للتغيير“ فازت بمقعدين آخرين حسب مدير الحملة في انجاز كبير للمستقلين.

وتشكّل الانتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة، في تشرين الأول/أكتوبر 2019، طالبت برحيل الطبقة السياسية.

وأقفلت صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء (16,00 ت غ)، وبدأت عملية فرز الأصوات، ومن المرجح أن تصدر النتائج النهائية، الإثنين.

ورغم سلسلة الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين، يرى محللون في المحطة الانتخابية فرصة للطبقة السياسية لإعادة إنتاج ذاتها، بسبب تجذّر السلطة والنظام السياسي القائم على المحاصصة، وتحكّم النخب الطائفية بمقدرات البلاد، وحالة الإحباط العام في البلاد.

وقالت نايلة (28 عامًا) بعد اقتراعها في مركز في منطقة الجميزة في بيروت: ”أنا مع التغيير، لأننا جرّبنا الطبقة السياسية من قبل، وحان الآن الوقت لاختبار وجوه جديدة“، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“.

وتُجرى الانتخابات وسط انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وبات أكثر من 80 % من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو 30 %. كما يعاني لبنان شحًا في السيولة، وقيودًا على السحوب المالية من المصارف، وانقطاعًا في التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم.

كما تأتي بعد نحو عامين على انفجار، الرابع من آب/أغسطس 2020، الذي دمر جزءًا كبيرًا من بيروت وأودى بأكثر من 200 شخص، وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين، ونتج الانفجار، وفق تقارير أمنية وإعلامية، عن الإهمال وتخزين كميات ضخمة من مواد خطرة تدور تحقيقات حول مصدرها، دون أي إجراءات وقاية.

وأفادت تقارير إعلامية محلية عن انقطاع الكهرباء في عدد من المراكز، وانتشرت صور لرئيس قلم يستخدم هاتفه الجوال للإضاءة أثناء اقتراع إحدى الناخبات.