العراق.. مقتدى الصدر يتحول إلى "المعارضة الوطنية" لمدة شهر

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، التحول إلى ”المعارضة الوطنية“ لمدة شهر.

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“: ”تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق، وتشرفت أن أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة، وتشرفت أن أعتمد على نفسي وأن لا أكون تبعًا لجهات خارجية، وتشرفت بأن لا ألجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة“.

واستطرد، ”لكن لازدياد التكالب علي من الداخل والخارج وعلى فكرة (حكومة أغلبية وطنية)، لم ننجح في مسعانا، ولله الحمد، فذلك استحقاق الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة أو من تدعي الاستقلال والتي لم تعنَ على ذلك“.

وتابع الصدر: ”لكن بقي لنا خيار لا بد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، فإن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها“.

وأطلق النواب المستقلون في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، مبادرة جديدة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة، تقوم على تكوين الكتلة النيابية الأكثر عددا.

وأصبح النواب المستقلون، ”بيضة القبان“ في العملية السياسية، بعد تلقيهم عرضين اثنين لتشكيل الحكومة. العرض الأول كان من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والثاني من قوى الإطار التنسيقي، برئاسة نوري المالكي، بهدف الخروج من الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد.

وتتلخص أزمة العراق السياسية، برغبة تحالف ”إنقاذ الوطن“، المتشكل من (مقتدى الصدر، محمد الحلبوسي، مسعود بارزاني) بتأليف حكومة أغلبية وطنية، لا تشارك فيها القوى الأخرى.

وهدف ذلك إيجاد معارضة لتقويم الأداء الحكومي، وهو ما ترفضه قوى الإطار التي تسعى للمشاركة في تلك الوزارة، وتقوم المبادرة الجديدة على تشكيل كتلة نيابية وازنة، على أن تنضم الكتل السياسية المعنية الأخرى إليها، بهدف تشكيل الكتلة الأكثر عددا في مجلس النواب، دون اشتراطات مسبقة لهذا الانضمام.

وبحسب وثائق المبادرة، التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فإنه ”بعد تكليفها (الكتلة الأكثر عددا) من قبل رئيس الجمهورية بترشيح رئيس الحكومة المقبلة، ستتولى كتلة النواب المستقلين والحركات الناشئة ترشيح شخصيات مستقلة دون إملاءات وضغوط من الكتل السياسية الأخرى“.

وأشارت الوثائق إلى أن ”الكتلة الداعمة تتولى تمكينه (رئيس الحكومة) من اختيار الكابينة الحكومية التي تتصف بالحد الأعلى من الكفاءة والخبرة والنزاهة“. ونصت المبادرة كذلك على أن ”تشكيل الحكومة المقبلة سيكون وفقا للاستحقاق الانتخابي، وضمان تمثيل الأقليات“.