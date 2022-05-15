السلطة الفلسطينية تدعو لتدخل أمريكي لوقف مشروع "تلفريك" بالقدس

دعت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتدخل والضغط على إسرائيل؛ من أجل وقف تنفيذ مشروع القطار الهوائي ”تلفريك“ المقرر إقامته في عمق البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وعبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، عن إدانتها لمصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على إقامة المشروع، قائلة ”نستنكر رد المحكمة لجميع الالتماسات التي قدمت ضد هذا المشروع الاستيطاني التهويدي“.

وأضافت الوزارة، أن ”خط القطار جزء لا يتجزأ من حملات تهويد القدس وبلدتها القديمة وتشويه هويتها الحضارية الفلسطينية المسيحية الإسلامية، وجزء من حملات تغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم“.

وحملت الحكومة الإسرائيلية ”المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المشاريع الاستيطانية“، معتبرة إقرارها وتنفيذها ”تصعيدًا إسرائيليا خطيرًا يهدد ساحة الصراع بانفجارات كبرى يصعب السيطرة عليها“.

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية ”بسرعة التحرك والضغط على إسرائيل لوقف تنفيذ المشروع فورا“، مشددة على ”ضرورة تحمل المنظمات الدولية المختصة مسؤولياتها في توفير الحماية للقدس والأماكن المقدسة“.

وأكدت أن ”قرار المحكمة الإسرائيلية دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه، وتعمل لخدمة مخططاته الاستعمارية التهويدية“.

وأفادت الوزارة بأن ”القرار الإسرائيلي دليل قاطع على كذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرصهم على عدم تغيير الوضع القائم في القدس وبلدتها القديمة ومقدساتها“.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على المشروع في عام 2020، ونشرت في حينه بلدية القدس عطاء لاختيار مقاول للمشروع، في حين قُدمت العديد من الالتماسات ضد المشروع للمحكمة العليا، فيما صدر اليوم قرار برفضها جميعا.

ويشمل المشروع، خط قطار هوائي بطول 1.4 كيلو متر، وبأربع محطات، وبإمكانه حمل ثلاثة آلاف شخص في الساعة في ذروة عمله، ويمتد من محطة القطارات القديمة في طريق الخليل إلى ”جبل صهيون“، ويصل إلى باب المغاربة، حيث سيتم إقامة محطة ليستخدمها المستوطنون في الوصول إلى حائط البراق والبلدة القديمة، ومن هناك سيواصل القطار مسيره باتجاه ”ناحال كدرون“ وجبل الزيتون وفندق الأقواس.

كما تشمل الخطة المحدثة للمشروع، 41 عربة متباعدة عن بعضها بمسافة 73 مترًا وستحمل كل عربة حتى 10 مسافرين وبسرعة 6 أمتار في الثانية، على أن تقطع المسافة كاملة خلال 4.5 دقيقة وبنفس تكاليف القطارات العادية.