إسرائيل تعيد فتح معبر إيريز المغلق منذ أسبوعين

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعادت إسرائيل اليوم الأحد، فتح معبرها الوحيد مع قطاع غزة أمام العمال الفلسطينيين بعد نحو أسبوعين من إغلاقه بسبب التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية ”كوغات“، إنه ”بعد تقييم الوضع الأمني، تقرر فتح معبر إيريز لمرور العمال وحاملي التصاريح من قطاع غزة إلى إسرائيل، ابتداء من الأحد“.

وإيريز أو بيت حانون هو المعبر الوحيد للأفراد بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية. ويخضع القطاع لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 15 عاما.

ويمر نحو 12 ألف فلسطيني يحملون تصاريح عمل في إسرائيل، في المعبر يوميا.

وكانت إسرائيل أغلقت المعبر في الثالث من أيار/مايو قبل الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة العبرية في أجواء من التوتر تخللها إطلاق صواريخ من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية ورد إسرائيلي عليه.

وقالت ”كوغات“ حينذاك إنه ”في أعقاب إطلاق صواريخ من قطاع غزة، لن يفتح معبر إيريز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة“، وأضافت الهيئة المكلّفة بشؤون الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن ”قرار إعادة فتح المعبر سيدرس وفقا لتقييم الأوضاع“.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ”إغلاق المعبر إشارة ليحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، مفادها أنه إذا استمر في نشاطه التحريضي، فإن غزة ستدفع الثمن أيضا“.

وتزامن إطلاق الصواريخ مع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية أسفرت عن سقوط أكثر من 250 جريحا في صفوف الفلسطينيين.

ويعاني الجيب الفلسطيني من معدل فقر يبلغ نحو 60 بالمئة وبطالة مزمنة تبلغ نحو خمسين بالمئة. ويعمل آلاف الفلسطينيين في إسرائيل لا سيما في قطاعي البناء والزراعة، ويتقاضون أجورا أعلى مما يمكن أن يحصلوا عليه في غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وباستثناء معبر رفح بين جنوب قطاع غزة، البالغ عدد سكانه نحو 2.3 مليون نسمة، ومصر، تسيطر إسرائيل على سائر معابر القطاع، سواء تلك المخصصة للبضائع أو للأفراد.