الشرطة الصومالية تحظر التجول في مقديشو خلال انتخاب الرئيس

أعلنت الشرطة الصومالية حظرًا للتجول يستمر 33 ساعة في العاصمة مقديشو؛ الأمر الذي من شأنه أن يبقي جميع السكان تقريبًا في المنازل خلال اقتراع في البرلمان، يسعى الرئيس الحالي محمد عبدالله محمد للفوز فيه بفترة ثانية.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة، عبدالفتاح آدم، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، حظرًا شاملًا لتجول الأشخاص والمركبات من الساعة التاسعة مساء اليوم (1800 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة السادسة صباح يوم الإثنين المقبل.

ويستثنى من حظر التجول نواب البرلمان ورجال الأمن والموظفون الآخرون المعنيون بالتصويت.

وسيُجرى الانتخاب غير المباشر، الذي يختار خلاله النواب الرئيس، في حظيرة طائرات في مطار خلف جدران واقية من الانفجارات؛ تحسبًا لهجمات يمكن أن يشنها الإسلاميون المتشددون وتدخلات فصائل داخل الأجهزة الأمنية.

ويتنافس الرئيس الحالي مع 37 مرشحًا آخرين، من بينهم رئيسان سابقان، هما: شريف شيخ أحمد، وحسن شيخ محمود.

وكان عدد المرشحين المنافسين لمحمد عبدالله محمد 39، قبل أن يعلن مرشحان بين يومي الخميس والجمعة الماضيين انسحابهما من المنافسة.

ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع في وقت مبكر، غدًا الأحد، ومن المتوقع أن يستمر إلى الليل، وسط وضع أمني مضطرب؛ إذ تخشى الشرطة أن تشن حركة الشباب الإسلامية المتشددة هجمات مسلحة لتعطيل العملية الانتخابية.

وكان 40 مرشحًا سجلوا أسماءهم بالانتخابات الرئاسية، بعد أن طال تأجيلها.

وتمزق حرب أهلية الصومال، منذ عام 1991، كما أنه يواجه صعوبة في إعادة بناء المؤسسات في مواجهة تمرد دموي من قبل متشددي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة، والتي تسيطر على مساحات شاسعة من الريف.

وأدى خلاف بين محمد، الذي أحبط البرلمان، العام الماضي، محاولته لتمديد رئاسته لـ 4 أعوام، ورئيس الوزراء محمد حسين روبل، إلى انقسام الأجهزة الأمنية.

وأدى ذلك إلى تشتيت الانتباه عن القتال ضد حركة الشباب، واندلاع معارك بين الفصائل.

وينتخب البرلمان الاتحادي المؤلف من مجلسين رئيسًا جديدًا، يوم غد، في جولتي تصويت، ويتألف البرلمان من مجلس نواب يضم 275 عضوًا، ومجلس شيوخ يضم 54 عضوًا.

وطلبت اللجنة المنظمة في البرلمان من قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي موجودة بالفعل، حماية حظيرة الطائرات التي ستُجرى فيها الانتخابات في مقديشو.

وحدثت مواجهة، الشهر الماضي، بين المتشددين والشرطة المحلية خلال انتخابات رئاسة مجلسي النواب والشيوخ.