محمد بن راشد يبايع محمد بن زايد رئيسا للإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، اليوم الجمعة، مبايعته لحاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

جاء ذلك في سياق قصيدة شعرية نشرها بن راشد على حسابه بموقع تويتر في رثاء الشيخ خليفة.

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وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما، وشيعت جنازته في العاصمة أبوظبي حيث ووري جثمانه الثرى بمقبرة البطين في حضور الشيخ محمد بن زايد وعدد من الشيوخ.

وقال الشيخ محمد بن راشد في قصيدته التي رثا فيها الشيخ خليفة: ”(أنعي إلى الشَّعبْ منْ بإسمهْ يعيشْ الشَّعبْ

وأنـعـي إلــى الـكـونْ عـضـدي ريِّــسْ الـدولِهْ).. (خـلـيفهْ الـلِّـي مـثِـلْ مــايْ الـسَّحابْ الـعَذبْ وريـــــثْ عــــرشْ الــعــلا يــمـنـاهْ مــبـذولِـهْ).. (فـي جـنَّةْ الـخلدْ لا فـي الشرقْ لا في الغَربْ * مـشـبـهٍ لـــكْ مـــعْ إصــعـودِهْ ومـــعْ إنــزولِـهْ).. (حـمـلتْ عـنَّـا الـعـنا ويــا مــا حـمَلتْ الـصَّعبْ * والــيـومْ نـفـسِـكْ إلـــى الـجَـنَّـاتْ مـحـمـولِهْ).. (يــــاربْ شــعـبِـهْ رضــــا عــنِّـهْ فــكـنْ يـــارَبْ * راضــــي عــلـيـهْ وبــرحـمَـهْ مــنـكْ مـبـذولِـهْ).. (إجــعــلْ خـلـيـفـهْ بــجـنَّـاتْ الـنِّـعـيمْ وصِـــبْ * عــلـيـهْ مــــنْ مَــغـفِـرَهْ بـالـعـفـوْ مـشـمـولِهْ)“.

وأضاف في ختامها مبايعة للشيخ محمد بن زايد بقوله: ”(وصبّر محمد ونور له يارب الدرب * نعم الخلف للسلف ريّس على الدولِة) .. (لي له نبايع على الطاعة بصدق وحب * وطاعة ولي الأمر بالحق مكفولة)“.

وينتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات من بين أعضائه رئيسًا للدولة، لمدة خمس سنوات وفقًا للتقويم الميلادي، ويجوز إعادة انتخابه لذات المنصب.

جدير بالذكر أن الشيخ خليفة بن زايد انتخب رئيسا للإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في الثالث من نوفمبر 2004.

ويعد الشيخ خليفة ثاني رئيس لدولة الإمارات يجري انتخابه من قبل المجلس الاتحادي، وقد خلف في المنصب الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.